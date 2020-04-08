Смерть от зеленого экрана

Как в СССР появилась мина МОН-50

Война в Корее, затем во Вьетнаме, арабо-израильские войны, то есть все конфликты, где использовалось советское и американское оружие, обе стороны использовали с выгодой для своей оборонной промышленности, тщательно исследуя все новинки «потенциального противника», попавшие в руки. Цели были двоякие: либо сделать такое же оружие, если его раньше не было в арсеналах, либо изучить ТТХ для более эффективного противодействия. Противопехотная мина направленного действия оказалась как раз из первого варианта.

Традиционные противопехотные осколочные мины обладали существенными недостатками, суммарно приводившими к достаточно низкому КПД. Установить и замаскировать сложно, вес большой, поскольку должен быть массивный корпус, дающий поражающие осколки, да и способы обнаружения и ликвидации обычных мин стали отработанными и достаточно эффективными.

Потому после окончания войны на Корейском полуострове в США задумались о создании принципиально иной противопехотной конструкции, лишенной привычных изъянов. К началу 60-х годов противопехотная мина М18А1 Claymore («Клеймор») была принята на вооружение. По форме она очень похожа на современные телевизоры, только в направлении «зрителей» не вогнутая, а выпуклая прямоугольная поверхность и четыре ножки, на которых конструкция устанавливается в нужном месте. Надо сказать, что мины абы кому не доверяли – они были разработаны для спецназа, им же, как правило, и использовались. Но было ли что во Вьетнаме из оружия, чего не могли бы раздобыть наши военспецы?

“ Советский аналог «Клеймора» получился не хуже оригинала – тяжелее на 400 граммов, но за счет массы взрывчатого вещества ”

Что увидели наши конструкторы, когда к ним поступили новинки американского инженерного искусства? Пластиковая коробка весом полтора килограмма, внутри заряд пластичной взрывчатки Си-4 весом 680 граммов, по фронту – залитые смолой в единую пластину 700 стальных шариков, то есть поражающих элементов. Изначально планировалось, что мина будет приводиться в действие вручную при помощи электрического взрывателя с 30-метровым кабелем, но в дальнейшем ее использовали и с взрывателем натяжного действия. Сверху – простенький рамочный прицел, как на первых фотокамерах. Только «птички» вылетали смертельные… Еще с фототехникой мину роднило наличие входящей в штатный комплект струбцины, при помощи которой изделие можно было укрепить на каких-либо конструкциях или с использованием специального «штопора» разместить на стволе дерева. К слову, сlaymore – название шотландского меча с характерной V-образной гардой, концы которой направлены в сторону острия.

У нас ничего подобного не было, потому после испытаний составили ТЗ для советского аналога, правда, с внесением существенных изменений. При испытаниях «Клеймора» выяснилось, что значительное число поражающих элементов при активации мины уходит вверх, тем самым снижая ее эффективность. Наши усовершенствовали конструкцию: выпуклую в горизонтальном направлении фронтальную поверхность дополнили небольшой вогнутостью по вертикали, что сделало разлет поражающих элементов куда более кучным. Американцы для своей М18А1 заявляли радиус поражения 100 метров, но нашу военную приемку мина не прошла – даже на вдвое меньшей дистанции вероятность поражения оказывалась минимальной. Хотя наша заградительная мина ОЗМ-72 давала гарантированную зону поражения 25 метров и при этом весила около пяти килограммов. Потому с созданием «советского клеймора» тянуть не стали.

Наша противопехотная осколочная мина направленного действия получила индекс МОН-50, подразумевалось, что ее зона поражения – 50 метров. Надо сказать, аналог получился как минимум не хуже оригинала – да, тяжелее на 400 граммов, но за счет увеличенной массы взрывчатого вещества. Значит, и мощнее. Американские шарики заменили отечественные ролики – они и укладывались плотнее, и были более травматичными. Приводилась в действие «монка» также различными способами – использовались натяжные, электрические и даже часовые взрыватели. С начала 70-х, то есть с принятия МОН-50 на вооружение, добавилось радости у армейских фотолюбителей – крепежная струбцина, которую не преминули скопировать, отлично заменяла штатив. Чуть позже такие же струбцины, только не зеленые, а серебристые, стали продаваться в фотомагазинах.

Первое боевое применение МОН-50 пришлось на Афганистан, и военным этот боеприпас понравился легкостью в транспортировке, универсальностью применения и эффективностью. И уже полвека «монка» выпускается без каких-либо принципиальных изменений, зато все эти годы конструкторская мысль напряженно работала над созданием новых датчиков, вызывающих ее срабатывание: оптических, лазерных, сейсмических.

Ныне мины, аналогичные «Клеймору» и МОН-50, выпускаются во многих странах мира.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (826) за 7 апреля 2020 года