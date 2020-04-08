Дети «черной пятницы»

Почему государство теряет жизненную силу

Доля новейшего вооружения, военной и специальной техники в этом году достигнет 70 процентов, что, по всей вероятности, должно гарантировать гражданам мирный труд и устойчивое развитие страны. Это повлекло за собой некоторый рост экономики и обозначило то, над чем еще предстоит работать для обеспечения, в частности, технологической безопасности.

Слабым звеном с известного времени стало производство в стране собственных станков. Их производство, как указано в проекте Стратегии развития станкоинструментальной промышленности, занимало всего 10 процентов внутреннего рынка, а вклад отрасли в ВВП составлял лишь 0,02 процента. В ОПК такое положение привело к тому, что масштабная модернизация основных фондов предприятий по ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011–2020 годы» была осуществлена главным образом за счет продукции иностранного производства. И хотя станкостроение стало восстанавливаться, а доля импорта снизилась, вряд ли последует очередная модернизация мощностей. Часть произведенного за десятилетие вооружения – наши щит и меч, были выкованы на иностранной наковальне. От этого они не стали заморскими, но дальнейшее их производство в целях поддержания должного уровня военной безопасности находится под угрозой внешнего влияния до тех пор, пока экономика не освободится от технологической зависимости и ОПК не будет оснащен отечественными высокоточными, производительными станками.

Положительные изменения произошли в обеспечении населения страны большинством видов отечественной сельхозпродукции, доля которых превысила пороговые значения доктрины продовольственной безопасности. Но в эту группу пока не входит производство молока и соли, по которым самообеспеченность еще не достигнута.

“ Масштабная модернизация основных фондов ОПК прошла за счет продукции иностранного производства ”

Существуют проблемы в семеноводстве. В аналитическом сборнике Совета Федерации № 41 2016 года отмечено, что более 80 процентов семян сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника и овощных культур импортируются. Завозятся, как правило, семена гибридов F1, которые не подлежат воспроизводству. И нашим аграриям приходится ежегодно тратиться на их покупку, приобретая еще и комплекты средств механизации и химизации, необходимые для использования этих семян.

15 января Минсельхоз сообщил о стремлении улучшить ситуацию и к 2025 году достичь доли высеянной сои российской селекции до 70 процентов, кукурузы – 65, подсолнечника – 50, картофеля – 50, сахарной свеклы – 20. Но даже при успешном выполнении намеченного зависимость от импорта семян овощных культур сохранится.

В результате выполнения программ развития фармацевтической и медицинской промышленности доля лекарственных средств отечественного производства по номенклатуре стратегически значимых и жизненно необходимых важнейших лекарственных средств сегодня должна составлять 90 процентов, а в общем объеме потребления здравоохранением в денежном выражении – только 50, медицинских изделий еще меньше – 40. Кроме того, производство отечественных лекарственных препаратов осуществляется в значительной степени из зарубежных субстанций.

В целом наша экономика продолжает зависеть от экспорта топливно-энергетических товаров. Но ее преимущественно сырьевое состояние приводит к истощению ресурсов и влияет на экологическую безопасность.

Ставит в зависимое положение экономику и преобладание зарубежной гражданской вычислительной техники, другой электроники на внутреннем рынке. Доля продукции российских производителей в общем товарообороте в данном сегменте составляет всего около трети в денежном выражении. И только к 2030 году в соответствии со Стратегией развития отрасли она должна достичь 59,1 процента.

Не в меньшей степени, чем сфера материального производства, нуждаются в защите государства духовное наследие и нравственные ценности народов России. Финансирование культуры в соответствии со Стратегией ее развития к 2030 году должно составить 1,4 процента от ВВП. Возможно, эта цифра считается необходимой для обеспечения безопасности, но в 2018-м она была всего лишь на уровне 0,6 процента. Это чуть выше предусмотренного инерционным сценарием стратегии, при котором особого развития ожидать не следует. Так что давление на нашу страну зарубежных фильмов продолжается, а количество выходящих в прокат российских увеличивается незначительно.

Распространяется влияние западных «ценностей» и прежде всего американских, часть из которых уже сама пришла к нам, хотя их полезность, по мнению многих специалистов, весьма сомнительна. Традиционное питание вытесняется «Макдоналдсами». Эти заведения ежедневно посещают более миллиона человек. Сотня миллионов джинсов ежегодно находит покупателей на российских рынках, почти вся страна одета в ковбойскую спецодежду.

Все более активное стимулирование потребления далекими от норм морали приемами распродаж, вроде «черной пятницы», затмевает провозглашенный государством приоритет духовного.

“ Семья, основа государства, находится в кризисе, а точнее – в состоянии полураспада ”

Семья, являющаяся основой государственного строения, по мнению некоторых специалистов, находится в кризисе, а точнее, в состоянии полураспада, несущем непосредственную угрозу национальной безопасности. А как иначе можно истолковать тревожную статистику? В 2018 году создаваемых семей по сравнению с 2014-м стало меньше почти на 333 тысячи (27,2%), а число разводов приблизилось к двум третям (65,3%), что также влияет на снижение рождаемости и рост естественной убыли населения.

Не вызывает оптимизма демографический прогноз Росстата, свидетельствующий о сокращении жизненной силы государства, а также нарастании угрозы потери культурной идентичности народа. Низкий его вариант предполагает сокращение населения к началу 2036 года почти на 12 миллионов человек. Высокий дает общий прирост более трех миллионов, но при этом в страну прибывают около шести миллионов мигрантов.

Сохраняется тенденция к дальнейшему сосредоточению основной массы населения в крупных городах, что может ухудшить экологическую обстановку, повлиять на здоровье населения и усугубить без того сложную демографическую проблему. Вполне вероятен рост террористических угроз, а также масштабов чрезвычайных происшествий техногенного характера. Может стать актуальным вопрос отрыва от земли ее настоящего хозяина – крестьянина, которому, наверное, придется заняться вахтовым полеводством и животноводством.

Озабоченность в обществе вызвал проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». По западному примеру предлагается внешнее вмешательство в семью, что в отдельном конкретном случае сможет предотвратить преступление, но в целом снижает ее защищенность, безопасность и прочность. Более того, дается стимул сторонникам нетрадиционных отношений.

Важную роль в укреплении семьи могло бы сыграть образование, но похоже, что задача духовно-нравственного воспитания, в том числе подготовка молодежи к браку, еще не стала приоритетной. В ее среде становится привлекательным сожительство без регистрации отношений, а частые разводы свидетельствуют об отсутствии психологической готовности к преодолению трудностей.

Характерно и отношение некоторых молодых людей к своей стране, которая дала им образование и затратила на это средства. По годичной давности данных ВЦИОМа, из числа граждан, сказавших о желании выехать на ПМЖ в другую страну, треть в возрасте от 18 до 24 лет. Растет реальная эмиграция, в том числе в страны дальнего зарубежья, приближающаяся к полумиллиону человек в год, что влияет на качество трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Несмотря на такое положение, в информационной сфере не заметно активности в популяризации благочестивой семейной жизни и многодетности, а ведь только благодаря этому могут поддерживаться и передаваться из поколения в поколение традиционные ценности. Именно так формируются рабочие, крестьянские, военные и другие профессиональные династии.

Массовому телезрителю демонстрируются семейные склоки, разводы, деление наследства, неоднократное создание новых семей и прочие детали «красивой» жизни отдельных слоев населения, которые способствуют формированию в общественном сознании резко отрицательного примера.

Растет количество утечек персональных данных граждан. Представляют опасность возможность их концентрации и вероятность использования в целях воздействия на личность с применением цифровых технологий. Угрозой для суверенитета может стать интеграция в мировое информационное общество, где в условиях нарастающего противоборства страны-лидеры в этой сфере вряд ли упустят случая воспользоваться своим преимуществом.

Задача эффективной нейтрализации информационного воздействия, направленного на размывание традиционных духовно-нравственных ценностей, становится все более значимой. Наше государство без войны уже несет ощутимые потери.

Виктор Ясинский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (826) за 7 апреля 2020 года