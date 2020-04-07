«Синяя птица» и другие машины поддержат успешный запуск «Союза»

Специалисты поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) переброшены на оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске для обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16», который запланирован на 9 апреля.

Четыре вертолета Ми-8 и два самолета Ан-12 и Ан-26 доставили личный состав, оборудование и две поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица» в Казахстан и Алтай. Кроме того, 15 единиц специальной наземной техники, в том числе машины-амфибии, прибыли в районы дежурства своим ходом, сообщили в пресс-службе ЦВО.

В военном ведомстве отметили, что все военнослужащие прошли барьерную термометрию, а наземная и авиационная техника обработана дезинфицирующими растворами. Также весь личный состав поисково-спасательной группы обеспечен индивидуальными средствами защиты и антисептиками.

В обеспечении старта будет задействовано около 150 военнослужащих, четыре вертолета Ми-8, два самолета Ан-26 и Ан-12, 15 единиц наземной техники и четыре экипажа поисково-эвакуационных машин «Синяя птица».