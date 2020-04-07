Сведения о призывниках будут уточнять по телефону

В минобороны приняли дополнительные меры по профилактике заболеваний коронавирусом среди новобранцев весны-2020.

"В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военкоматов переведены на удаленный режим работы", - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили: чтобы максимально сократить походы туда молодых людей и их родственников, уточнять сведения о призывниках будут по телефону. Полностью исключить вызов призывников в комиссариаты не получится. Врачам надо обязательно проверить здоровье ребят и по результатам медконтроля кое-кого направить на дополнительное обследование в клиники. С призывниками, претендующими на отсрочку от армии, необходимо встретиться, чтобы разобраться, насколько законным станет их освобождение от военной службы или перенос ее на более поздний срок. Сделать все это дистанционно, основываясь лишь на присланных в военкомат справках, других документах и телефонных разговорах с молодыми людьми, нельзя.

По указу президента РФ призыв в армию 135 тысяч новобранцев организован с 1 апреля по 15 июля. Из-за эпидемии коронавируса отправлять ребят на службу будут после 20 мая. Ни о какой приостановке призывных мероприятий речи не идет. Просто их, насколько возможно, проведут в удаленном режиме. Это нужно, чтобы исключить скопление большого количества людей в военкоматах и на сборных пунктах.

"Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, - не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих, - объяснил в интервью "Красной звезде" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. - С этой целью призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами".

Юрий Гаврилов