Серебрянная пуля: российская бронетехника получила «снаряды-убийцы»

Новые боеприпасы справятся не только с легкими боевыми машинами, но даже с танками

В России создан мощный бронебойный «снаряд-убийца» калибра 30 мм. Он радикально увеличивает возможности БМП, вертолётов и боевых роботов. Теперь эти аппараты без труда справятся с легкими машинами противника и станут опасны даже для новейших тяжелобронированных танков, считают эксперты. Ввиду особенностей конструкции боеприпас имеет высокую скорость и точность попадания.

Бронебойный и оперённый

Как сообщили «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе, для российских Вооружённых сил создают новые бронебойные оперённые подкалиберные снаряды (БОПС). Опытно-конструкторская работа началась летом прошлого года по заказу Минобороны. В этом году начинаются тестовые испытания новинки. Её конструкция и характеристики не разглашаются.

Боеприпас должен резко повысить эффективность скорострельных автоматических пушек против бронетехники. Снаряд можно будет использовать не только на наземных боевых машинах. Такие же пушки устанавливают на ударные вертолёты Ми-28 и Ка-52.

Для армейской авиации повышение пробиваемости особенно актуально. Винтокрылые аппараты могут поражать бронированную технику огнём сверху — там её защита слабее всего. Поэтому даже 30-мм БОПС могут нести угрозу современным танкам. Для более лёгкой техники они и вовсе смертоносны. Без труда боеприпас прошьет и стены прочных зданий, что особенно важно в городских боях.

Патроны к 30-мм пушке 2А42 вертолета Ми-28НЭ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Помимо мощности, подкалиберные снаряды ввиду особенностей конструкции имеют высокую скорость и точность попадания. Это облегчает прицеливание и сокращает время полёта до мишени. От БОПС уже не получится уклониться, а попадать по противнику можно будет уже первыми выстрелами.

БМП американской армии класса Bradley, немецкие Marder, Puma, а также их современные турецкие и южнокорейские аналоги могут выдерживать, как заявляют их производители, попадание советских 30-мм снарядов в лобовую проекцию, рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

— В связи с этим появление нового боеприпаса актуально. И направление для модернизации выбрано верно, — отметил эксперт. — 30-мм пушки продолжают устанавливать на отечественные и зарубежные БМП и бронетранспортёры. Это говорит о востребованности и перспективах, в том числе экспортных, нового снаряда.

30-мм автоматические пушки являются сейчас самыми распространёнными в российских сухопутных войсках, ВМФ и армейской авиации. Выбор такого калибра был сделан еще в СССР. После тщательных исследований он был признан наиболее эффективным для борьбы с легкобронированной техникой противника, рассказал «Известиям» военный историк Алексей Хлопотов.

MRAP «Cougar» на вооружении армии США в Ираке Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

— Все основные боеприпасы к пушкам данного калибра были разработаны достаточно давно, — отметил эксперт. — Учитывая тенденции, о необходимости новых моделей заговорили еще в конце 1980-х годов, но к их разработке долго не приступали из-за экономических проблем, которые последовали после распада СССР. С тех пор защита легкой военной техники стала намного надежнее. Появились не только новые сплавы и виды брони, сильно изменился даже внешний вид машин. МRAP — это мощные броневики для перевозки личного состава.

Штатные боеприпасы пока справляются со своей задачей — уничтожением БМП, БТР и МRAP. Тем не менее, необходимо работать на перспективу. БОПС дадут возможность вписать их в существующие габариты при значительном повышении бронебойности, пояснил Алексей Хлопотов.

В 1990-е — 2000-е годы БОПС для небольших пушек разработали сразу несколько передовых в техническом отношении стран. Сейчас они стоят на вооружении некоторых государств-членов НАТО. Примером может служить распространённый 25-мм снаряд М919 использующийся в боекомплекте американских боевых машин пехоты M2 Bradley.

Известен случай, когда в 2003 году в Ираке такая БМП «дружественным огнём» из своей скорострельной пушки сожгла танк Abrams. Её небольшие снаряды прошили броню задней части машины и поразили двигатель и боеприпасы.

Не только против брони

Помимо бронебойного снаряда разрабатывается и новый 30-мм осколочно-фугасно-зажигательный боеприпас. Он также должен стать смертоносным для легкой бронетехники. Этого добьются благодаря технологии бесконтактного подрыва снаряда в полёте в точно рассчитанное время. Автоматическая пушка сможет создавать настоящий ливень из осколков. Такой способ особенно эффективен против пехоты в окопах и других укрытиях. Пригодится он и при стрельбе по малым беспилотникам.

Оптимальный момент для взрыва боеприпаса в воздухе вычислит штатная система управления оружием боевой машины. Она же отошлёт на оптический датчик снаряда команду на детонацию через специальный лазер.

По словам разработчика, преимущества такой схемы в её простоте и дешевизне. Она не требует сложной модернизации самой пушки. На боевую машину надо будет установить только лазер-программатор.

По сообщению информагентств, в прошлом году Минобороны заказало пробную партию таких боеприпасов для проведения испытаний. Их протестируют с пушками для бронетехники и вертолётов, а также со скорострельными зенитными автоматами.

Сейчас в России используют три основных модели 30-мм пушек. Все они рассчитаны на один и тот же набор снарядов, который был создан ещё в 1970-х – 1980-х годах. Поэтому разработка новых боеприпасов позволит нарастить возможности сразу нескольких линеек техники с орудиями такого калибра.

Антон Лавров, Богдан Степовой