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Интерфакс-АВН

Западный военный округ в 2020 году получит более 2,5 тыс. новых противогазов

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ПМК-4
ПМК-4.
Источник изображения: пресс-служба ЦВО

Модель интегрирована в комплект экипировки "Ратник-2"

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие подразделений общевойсковой армии (ОА) Западного военного округа (ЗВО) получили первую крупную партию средств радиационной, химической и биологической защиты ПМК-4, сообщает пресс-служба ЗВО.

"Эта модель противогаза интегрирована в состав индивидуальной экипировки "Ратник-2"", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в понедельник.

Всего в ОА ЗВО "в 2020 году должно поступить более 2,5 тыс. современных противогазов", говорится в сообщении.

Отмечается, что новый противогаз сочетается и с зимними, и с летними комплектами боевой экипировки военнослужащих, также учтены особенности его эксплуатации в условиях крайнего Севера.

"В комплекте ПМК-4 есть защитные экраны лицевой панорамной части из полимерного стекла и светофильтры, приспособления для крепления средств коррекции зрения и приспособление для приема воды и жидкой пищи", - информирует пресс-служба.

"Шлем-маска противогаза, изготовленная из синтетического бутилкаучука и силикона отечественного производства, обеспечивает комплексную защиту. По комплексному показателю технический уровень противогаза ПМК-4 не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по основным защитным и эксплуатационным характеристикам превосходит их в полтора-два раза", - говорится в пресс-релизе.

Ранее пресс-служба ЗВО сообщала, что военнослужащие округа проводили полевые испытания экипировки "Ратник-2".

В состав комплектов входит около 60 элементов экипировки стрелка, разведчика, механика-водителя и военнослужащих других специальностей. "Ратник-2" обладает повышенным шестым классом защиты общевойсковых бронежилетов, в его базу интегрированы системы управления и средства связи с остальными элементами экипировки.

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