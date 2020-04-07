Германия отвергла предложение России ограничить космическое оружие

Германия отказалась поддержать российскую инициативу по нераспространению оружия в космосе. Об этом «Известиям» заявили в министерстве иностранных дел страны.

В МИД ФРГ также отметили, что предложение Москвы не соответствует представлениям Берлина и Брюсселя о безопасности в этом пространстве. При этом дипломаты признали, что Германия и ЕС хотят предотвратить гонку вооружений в космосе. Для этого создается собственная европейская база.

Ранее принять российскую инициативу отказались в США. Там приступили к созданию космических войск. В Совете Федерации подобное поведение назвали следствием стремления американцев выйти из всех сдерживающих соглашений.

Предложение выдвинуто в конце февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад выработать общеприемлемые меры, которые были бы способны предотвратить силовое противостояние в космосе. Россия в одностороннем порядке обязалась не размещать оружие в космосе еще в 2004 году.

Подробнее читайте в материале «Известий» 7 апреля.