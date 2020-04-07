Российскую Арктику прикрывали ЗРК «Фаворит»

Учения по охране и обороне воздушного пространства Арктики проведено с расчетами зенитных ракетных систем С-300ПС «Фаворит» зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота, дислоцированного на севере Республики Саха (Якутия).

Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В ходе учений отрабатывалось прикрытие воздушного пространства от ударов авиации условного противника в ходе налета на охраняемый район в различных диапазонах высот и скоростей. Авиагруппу условного противника обозначали самолеты армии ВВС и ПВО Северного флота», - отметили в военном ведомстве.

Мероприятия отрабатывались совместно с подразделениями радиотехнических войск, дислоцированными на материковом побережье моря Лаптевых и на острове Котельный, которые вели радиолокационную разведку воздушного пространства.

«Расчеты противовоздушной обороны обнаружили, сопроводили и условно уничтожили воздушные цели», - уточнили в пресс-службе.