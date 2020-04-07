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Российскую Арктику прикрывали ЗРК «Фаворит»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Учения по охране и обороне воздушного пространства Арктики проведено с расчетами зенитных ракетных систем С-300ПС «Фаворит» зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота, дислоцированного на севере Республики Саха (Якутия).

Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В ходе учений отрабатывалось прикрытие воздушного пространства от ударов авиации условного противника в ходе налета на охраняемый район в различных диапазонах высот и скоростей. Авиагруппу условного противника обозначали самолеты армии ВВС и ПВО Северного флота», - отметили в военном ведомстве.

Мероприятия отрабатывались совместно с подразделениями радиотехнических войск, дислоцированными на материковом побережье моря Лаптевых и на острове Котельный, которые вели радиолокационную разведку воздушного пространства.

«Расчеты противовоздушной обороны обнаружили, сопроводили и условно уничтожили воздушные цели», - уточнили в пресс-службе.

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Россия
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Проекты
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