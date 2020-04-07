Российские врачи начали принимать зараженных коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо

В Минобороны отметили, что госпиталь рассчитан на 142 койки, дежурство будет организовано в три смены

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российские и итальянские врачи с понедельника начали принимать и лечить больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо. Дежурство будет организовано в три смены", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые будут принимать и лечить больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. "Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Весь персонал интернациональных бригад врачей прошел подготовку в городской больнице имени Папы Иоанна XXIII", - отмечается в сообщении.

Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов, сообщили в Минобороны РФ.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

По данным на 5 апреля, число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии за сутки выросло на 525 и достигло 15 887. Общее число случаев заражения в Италии составило 128 948, за сутки выздоровели 819 человек, общее число выздоровевших достигло 21 815. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.