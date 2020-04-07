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ТАСС

СМИ: в России из-за пандемии приостановили подготовку космического экипажа из Индии

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

По данным телеканала NDTV, программа подготовки рассчитана на более чем 12 месяцев и предусматривает трехмесячный резерв для непредвиденных обстоятельств

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апреля. /ТАСС/. Проходящая в России подготовка четырех индийских кандидатов в астронавты, из которых будет отобран экипаж первого национального космического корабля, временно приостановлена из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на источники, близкие к космической программе Индии.

По его данным, учебный объект, на котором проходит подготовка, временно закрыт из-за коронавируса.

"Наши [будущие] астронавты в порядке. В настоящее время они находятся в общежитии. Нам сказали, что центр подготовки откроется к концу месяца", - сказал журналистам один из источников.

Отвечая на вопрос, может ли приостановка подготовки почти на четыре недели нанести ущерб космической программе, источники сообщили, что программа подготовки рассчитана на более чем 12 месяцев и предусматривает трехмесячный резерв для непредвиденных обстоятельств.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к 2022 году, когда будет отмечать 75-летие независимости. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Перед этим планируется осуществить два запуска индийских кораблей в беспилотном режиме. С февраля текущего года группа из четырех кандидатов в астронавты из Индии проходит обучение в российском Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

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