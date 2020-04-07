Власти Италии задействовали спутники для наблюдения за обстановкой в стране

Система Copernicus позволит нанести на карту сеть временных медицинских структур, а также следить за массовыми скоплениями людей

ТАСС, 6 апреля. Департамент гражданской защиты Италии активировал европейскую спутниковую систему Copernicus, предоставляющую данные космической съемки, для наблюдения за временными объектами здравоохранения и местами скопления людей на территории страны. Об этом ведомство сообщило в понедельник на своей странице в Twitter.

"Мы активировали [систему] Copernicus, чтобы нанести на карту сеть временных медицинских структур на нашей территории", - указывается в сообщении. Спутниковая система позволит также следить за массовыми скоплениями людей. Уточняется, что это необходимо для контроля за действиями граждан и общественными местами во время режима карантина в стране.

Программа Copernicus - это проект наблюдения за поверхностью Земли из околоземного космического пространства, который был одобрен и профинансирован Европарламентом в 2013 году. В рамках программы проводится последовательный запуск группы спутников в период с 2014 года по 2020 год. Эта система спутников на околоземных орбитах позволяет вести широкие наблюдения за окружающей средой, погодой, климатом Земли, а также отслеживать и своевременно прогнозировать крупные стихийные (а в некоторых случаях и техногенные) бедствия и катастрофы по всему миру. Полученная информация позволяет смягчать, а по возможности и предотвращать разрушительные последствия различных катаклизмов на планете.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии коронавируса достигло почти 130 тыс., из которых свыше 15,8 тыс. умерли, более 21 тыс. излечились.