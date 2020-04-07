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Российская газета

Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео, снятое с борта патрульного корабля ВМС Венесуэлы Naiguata в тот момент, когда он таранил пассажирское судно RCGS Resolute под флагом Португалии в Карибском море. Круизный лайнер ледового класса, катающий богатых туристов в Антарктиду, отделался несколькими царапинами на носу, Naiguata утонул.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 марта в 13 милях от острова Исла-ла-Тортуга на границе территориальных вод Венесуэлы. Патрульный корабль подошел к дрейфующему Resolute, обвинил его в нарушении границы и приказал следовать в порт Пуэрто-Морено. Далее сторожевик произвел несколько выстрелов и принялся таранить лайнер, стараясь развернуть его в сторону берега.

Судя по всему, на видео запечатлен разгар схватки: слышны автоматные очереди, на палубе Naiguata уже плещется вода, но небольшой кораблик продолжает таранить судно вдвое больше себя.

Согласно заявлению компании-владельца RCGS Resolute, лайнер оставался на месте аварии достаточно, чтобы убедиться, что экипажу затонувшего сторожевика не требуется помощь, а затем продолжил путь в Кюрасао.



Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Венесуэла
Португалия
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