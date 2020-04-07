Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео

Video released by the Venezuelan Navy shows them shooting at the RCGS Resolute cruise ship then it shows the Resolute impacting the side of the GC-23 Naiguata and it shows severe damage to the Naiguata #Venezuela pic.twitter.com/ciI15v6SDt — CNW (@ConflictsW) April 4, 2020

В Сети появилось видео, снятое с борта патрульного корабля ВМС Венесуэлы Naiguata в тот момент, когда он таранил пассажирское судно RCGS Resolute под флагом Португалии в Карибском море. Круизный лайнер ледового класса, катающий богатых туристов в Антарктиду, отделался несколькими царапинами на носу, Naiguata утонул.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 марта в 13 милях от острова Исла-ла-Тортуга на границе территориальных вод Венесуэлы. Патрульный корабль подошел к дрейфующему Resolute, обвинил его в нарушении границы и приказал следовать в порт Пуэрто-Морено. Далее сторожевик произвел несколько выстрелов и принялся таранить лайнер, стараясь развернуть его в сторону берега.

Судя по всему, на видео запечатлен разгар схватки: слышны автоматные очереди, на палубе Naiguata уже плещется вода, но небольшой кораблик продолжает таранить судно вдвое больше себя.

Согласно заявлению компании-владельца RCGS Resolute, лайнер оставался на месте аварии достаточно, чтобы убедиться, что экипажу затонувшего сторожевика не требуется помощь, а затем продолжил путь в Кюрасао.

RCGS Resolute is a purpose built polar expedition vessel of the highest ice class, rated 1A Super, designed to operate in difficult ice conditions. pic.twitter.com/AMLsae56Vn — Venezuela BTH (@VenezuelaBTH) April 1, 2020

Антон Валагин