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Военное обозрение

Швеция без карантина: главный эпидемиолог страны рассказал о ситуации

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Источник изображения: topwar.ru

Швеция продолжает оставаться одной из немногих стран мира, где власти решили на данный момент не вводить жёсткие изоляционные меры и карантин в связи с ситуацией по коронавирусу. В Швеции продолжают работать кафе и рестораны, открыты парки и скверы, разрешено свободное перемещение по улицам.

В этой связи шведская статистика по COVID-19 обращает на себя особое внимание. Кроме того, в ряде европейских стран высказывают откровенное недоумение «несолидарностью» Стокгольма. Так, журналист из соседней со Швецией Норвегии Ойстен Боген отмечает, что редакция не рекомендовала ему посещении Швеции.

Ситуацию с новым коронавирусом и принимаемыми мерами прокомментировал главный государственный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. По словам Тегнелла, на сегодняшний день в Швеции подтверждено 7206 случаев заражения COVID-19. По этому показателю королевство находится на 19 месте в мире.

Для сравнения: Россия – на 20-м (6351 выявленный случай). При этом число умерших от нового коронавируса в Швеции существенно выше, чем в России – 477 против 51. Процент смертности – 6,62 против российского 0,81. В то же время, шведские показатели летальности намного ниже показателей "карантинных" Италии, Испании, Британии.

По словам Тегнелла, в государственной эпидемиологической службе оценивают ситуацию по кривой заболеваемости сезонным гриппом. Другими словами, как-то особенно разделять заболевания в шведской службе пока не намерены.

Андерс Тегнелл:

Можно сказать, то нашей самой большой проблемой является сейчас то, что мы получили инфекцию у большого числа пожилых людей, в основном в Стокгольме. Это и есть причина того, что уровень смертности относительно высок.

При этом главный эпидемиолог Швеции отмечает, что на данный момент для пожилых людей, которые чувствуют себя плохо, важно оставаться дома и соблюдать правила личной гигиены.

В шведском издании Svenska Dagbladet приводится заявление Тегнелла, где тот говорит о некоторых проблемах с тестированием заболевания. По его словам, с тестами, которые имеются в распоряжении сегодня, практически бессмысленно тестировать людей без симптомов.

Напомним, что ранее французские учёные, исследовавшие биоматериалы первых во Франции пациентов с коронавирусом (а это были пять граждан Китая), так же отмечали, что тест только по одному образцу биоматериала в большинстве случае ничего не покажет. Отмечалось, что нужен комплексный тест: анализ крови, образцов слизистой из носоглотки, а также анализы кала и мочи.

В шведской газете отмечено, что государственный эпидемиолог Швеции не смог однозначно прокомментировать заявление ВОЗ о том, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путём.

При этом в самой Швеции мнения относительно ситуации и действия властей разделились. Одни призывают немедленно воспользоваться опытом Китая и запретить любые перемещения. Другие спорят с ними, заявляя, что если бы всё было "совсем плохо и неконтролируемо", то в Швеции, где нет карантина, к данному моменту умерло бы гораздо больше 477 человек.

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Испания
Италия
Китай
Норвегия
Россия
Франция
Швеция
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