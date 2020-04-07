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Интерфакс-АВН

Новосибирский завод "Швабе" привлек студентов к конструированию военной техники

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Конференция Швабе
Конференция Швабе.
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) подписал соглашение о сотрудничестве с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), которым предусматривается привлечение студентов к конструированию военной и специальной техники, сообщил в понедельник холдинг "Швабе".

"Учащихся задействуют в реальном процессе создания продукции в трёх управлениях конструкторского комплекса (КК) НПЗ: разработки, проектирования электронных схем и программного обеспечения, а также конструирования специальной и гражданской продукции", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс"

На время обучения на предприятии каждый учащийся будет официально трудоустроен и обеспечен жильем.

"Кроме того, для молодых специалистов в рамках официального трудоустройства в будущем, после окончания вуза, НПЗ предоставляет бонусы, включая компенсацию аренды жилья в Новосибирске", - информирует пресс-служба.

Практику по индивидуальной программе под руководством высококвалифицированных наставников в подразделениях предприятия будут проходить студенты четырех факультетов ТУСУР - это факультет вычислительных систем, радиоконструкторский, радиотехнический и факультет систем управления, говорится в сообщении.

Согласно информации на официальном сайте компании, НПЗ - один из крупнейших производителей стрелковой и наблюдательной оптики в России. Разрабатывает и выпускает разные типы прицелов для охотничьего оружия, тепловизионных приборов, лазерные дальномеры, оптико-механические приборы для высокоточного измерения в промышленности. Предприятие входит в холдинговую структуру АО "Швабе" в составе госкорпорации "Ростех".

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Ростеху" напрямую принадлежит 9,9% в капитале АО "НПЗ", еще 90,1% - через АО "Швабе", которое, в свою очередь, является 100-процентным дочерним предприятием госкорпорации.

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Страны
Россия
Компании
НПЗ
Ростех
Швабе ОАО
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