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Т-72АМТ: модернизация по-украински

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Источник изображения: warspot.ru

Украинские военные тестируют новую версию танка Т-72. Вчера, 5 апреля, информационное агентство Минобороны Украины «АрмияInform» сообщило о том, что на полигоне «Десна» в Черниговской области проходят испытания модернизированного опытного образца танка Т-72АМТ, изготовленного для украинской армии.

Тестирование проводится Государственным научно-исследовательским институтом испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ ИСО ВТ). Проверка касается основных тактико-технических характеристик в условиях, максимально приближённых к реальной военной эксплуатации.

Опытный образец танка Т-72АМТ

Источник изображения: armyinform.com.ua

«На опытном образце для использования высокоточного вооружения установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой. Учитывая увеличение массы, установлен более мощный двигатель, осуществлена ​​замена элементов ходовой части и добавлена ​​система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины», — сообщили в пресс-службе ГНИИ ИСО ВТ.

Слайд из презентации танка Т-72АМТ

Источник изображения: ukrmilitary.com

По данным портала ukrmilitary.com, испытания проходит модификация Т-72АМТ, впервые презентованная в 2017 году. Эта версия Т-72 оснащается новой цифровой радиостанцией, спутниковой системой навигации, новым комплексом динамической защиты, обновлённой системой пожаротушения и рядом других улучшений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-72
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