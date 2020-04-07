Войти
Российская газета

Корабль ЧФ "Пытливый" проследил за учениями НАТО в Черном море

292
0
+1
Источник изображения: Владимир Пасякин/ РГ

В Севастополь вернулся сторожевой корабль "Пытливый", который завершил слежение за боевыми кораблями Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) в акватории Черного моря.

В состав натовской группы вошли ее флагман - канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591), турецкий фрегат TCG Salihreis (F 246) и румынский фрегат Regina Maria. К ним присоединился и корабль "Верный" ВМС Болгарии. Они активно действовали в западной и юго-восточной части Черного моря. Так что нашему СКР "Пытливый" пришлось изрядно "побегать" на обширной акватории Черного моря.

По данным ВМС Румынии, корабли вели наблюдение за морской, воздушной и подводной обстановкой. Кроме того, они провели совместные учения с партнерами, в том числе отработали действия корабельных групп, авиации, средств радиоэлектронной борьбы для повышения оперативной совместимости во время военных операций в Черном море.

- Нашему экипажу была поставлена задача корабля непосредственного слежения за пятью кораблями, - рассказал капитан 2 ранга Иван Фадеев. - И мы с ней успешно справились.

Командование ЧФ оперативно получало всю необходимую информацию, так что натовские учения находились под контролем. Заморские "гости" завершили свои мероприятия, а "Пытливый" вернулся к родному причалу. Это один из самых востребованных кораблей ЧФ - только в 2019 году он отмерил около 24 тысяч миль.


Владимир Пасякин (Севастополь)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Италия
Канада
Румыния
Турция
Проекты
1135 Буревестник
NATO
Военные учения
Похожие новости
08.07.2019
Размещенные в Крыму ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" уничтожили корабли "противника" в Черном море, где проходят учения НАТО
08.07.2019
Российские комплексы "Панцирь-С" "отразили" на учениях в Крыму массированный удар сотни крылатых ракет
12.07.2017
Источник: ВКС и ВМФ отслеживают учения Sea Breeze-2017 в Черном море
29.06.2016
"Украине нужно быть членом НАТО" (Радио Свобода, США)
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.04 08:47
  • 108
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 08:35
  • 50
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 07:33
  • 6
А чем плох Су-35
  • 07.04 07:23
  • 3
«Утечка из лаборатории»: в Британии проверяют версии о коронавирусе
  • 07.04 05:25
  • 6
Россия везет в Эстонию маски и перчатки, а США ПТРК «Джавелин»
  • 07.04 05:20
  • 62
«Антей». Будет модернизирована только часть
  • 07.04 04:24
  • 1
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" передадут флоту после ремонта в 2022 году
  • 07.04 04:15
  • 1
Выживает ли Россия исключительно за счет оборонки
  • 07.04 04:01
  • 2
Первые полеты на истребителях Су-30СМ в ВВС Армении
  • 07.04 03:58
  • 11
Кто победит в «гонке» медицинских вооружений
  • 07.04 03:39
  • 1
«Ясени» теперь и не узнать
  • 07.04 03:16
  • 1
ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии
  • 07.04 02:43
  • 1
Потеснить Китай: морпехи США будут воевать по старинке
  • 07.04 02:30
  • 1
Въезжающих на базы США в Южной Корее будут тестировать на обоняние
  • 07.04 02:13
  • 2
В России разворачивается «масочное» производство