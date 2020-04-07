ФСБ определила, как будет сбивать опасные беспилотники

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России разработала порядок принятия решения о пресечении полетов беспилотных летательных аппаратов, которые могут угрожать жизни, здоровью и имуществу граждан, а также использоваться террористами, соответствующий проект приказа ФСБ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

В декабре прошлого года в РФ был принят закон, разрешающий органам ФСБ уничтожать дроны-нарушители. Нынешний проект приказа определяет, как это будет регламентироваться при обеспечении безопасности общественно-политических, спортивных, международных и иных мероприятий, обеспечении проведения неотложных следственных действий, а также в случаях, требующих применения сотрудниками ФСБ оружия и специальных средств.

Принятое решение о пресечении полета дронов должно будет оформляться в письменном виде и/или графически (на карте, схеме) и подписываться должностным лицом ФСБ.

Если с человеком, управляющим дроном, удастся установить контакт, то от него будет требоваться немедленно прекратить полет беспилотника (с уводом его на безопасное расстояние от места проведения мероприятия, если потребуется). При невыполнении этого требования дрон будет сбиваться.

Согласно проекту приказа, сотрудники ФСБ смогут без принятия отдельного решения использовать оружие для того, чтобы сбивать беспилотники или уничтожать пульты их управления, когда речь идет о пресечении терактов, освобождении заложников, задержании опасных преступников, для отражения нападения на объекты ФСБ и других случаях, предусмотренных законом о Федеральной службе безопасности.