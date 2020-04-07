Войти
РИА Новости

ФСБ определила, как будет сбивать опасные беспилотники

294
0
0
Сотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России разработала порядок принятия решения о пресечении полетов беспилотных летательных аппаратов, которые могут угрожать жизни, здоровью и имуществу граждан, а также использоваться террористами, соответствующий проект приказа ФСБ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

В декабре прошлого года в РФ был принят закон, разрешающий органам ФСБ уничтожать дроны-нарушители. Нынешний проект приказа определяет, как это будет регламентироваться при обеспечении безопасности общественно-политических, спортивных, международных и иных мероприятий, обеспечении проведения неотложных следственных действий, а также в случаях, требующих применения сотрудниками ФСБ оружия и специальных средств.

Принятое решение о пресечении полета дронов должно будет оформляться в письменном виде и/или графически (на карте, схеме) и подписываться должностным лицом ФСБ.

Если с человеком, управляющим дроном, удастся установить контакт, то от него будет требоваться немедленно прекратить полет беспилотника (с уводом его на безопасное расстояние от места проведения мероприятия, если потребуется). При невыполнении этого требования дрон будет сбиваться.

Согласно проекту приказа, сотрудники ФСБ смогут без принятия отдельного решения использовать оружие для того, чтобы сбивать беспилотники или уничтожать пульты их управления, когда речь идет о пресечении терактов, освобождении заложников, задержании опасных преступников, для отражения нападения на объекты ФСБ и других случаях, предусмотренных законом о Федеральной службе безопасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.09.2019
Беспилотники создали систему воздушной разведки на учениях "Центр-2019"
15.05.2019
Владимир Путин в Ахтубинске осмотрел новейшие средства ПВО
23.01.2019
Игра маневров: что означает появление кораблей США на Балтике
15.11.2016
"Охотник" российской авиации: от первого полета до действий в "стае"
22.09.2010
Задача - догнать и перегнать конкурентов
07.02.2008
Испытания беспилотного летательного аппарата тяжелого класса начнутся в апреле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.04 08:47
  • 108
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 08:35
  • 50
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 07:33
  • 6
А чем плох Су-35
  • 07.04 07:23
  • 3
«Утечка из лаборатории»: в Британии проверяют версии о коронавирусе
  • 07.04 05:25
  • 6
Россия везет в Эстонию маски и перчатки, а США ПТРК «Джавелин»
  • 07.04 05:20
  • 62
«Антей». Будет модернизирована только часть
  • 07.04 04:24
  • 1
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" передадут флоту после ремонта в 2022 году
  • 07.04 04:15
  • 1
Выживает ли Россия исключительно за счет оборонки
  • 07.04 04:01
  • 2
Первые полеты на истребителях Су-30СМ в ВВС Армении
  • 07.04 03:58
  • 11
Кто победит в «гонке» медицинских вооружений
  • 07.04 03:39
  • 1
«Ясени» теперь и не узнать
  • 07.04 03:16
  • 1
ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии
  • 07.04 02:43
  • 1
Потеснить Китай: морпехи США будут воевать по старинке
  • 07.04 02:30
  • 1
Въезжающих на базы США в Южной Корее будут тестировать на обоняние
  • 07.04 02:13
  • 2
В России разворачивается «масочное» производство