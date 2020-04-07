В Италии предложили установить памятник российским военным

РИМ, 6 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из североитальянского городка Мулаццано предложили установить памятник в честь российских военных специалистов, прибывших в Италию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением COVID-19, сообщил в понедельник РИА Новости координатор этой организации Марко Баратто.

"В условиях нынешней чрезвычайной ситуации мы хотим поблагодарить военных России, которые ведут борьбу с невидимым и опасным врагом, мы хотим сказать им спасибо. Когда же победа над коронавирусом будет одержана, важно будет помнить о тех, кто ее обеспечил, в том числе и о российских военных и медиках, которые пришли к нам на помощь. Мы считаем, что именно здесь, в области Ломбардия, где ваши специалисты в эти дни помогают пожилым людям, проводя дезинфекцию многих домов для престарелых, должен быть установлен монумент в честь этих мужественных людей", - заявил Баратто.

По его словам, активисты ассоциации намерены передать в дар городу Брешиа памятный знак, место для установки которого затем определят сами муниципальные власти, а генеральному консульству РФ в Милане будут направлены специальные пергаментные грамоты. Но нужен и самый настоящий памятник российским военным, который, видимо, надо установить в городе Бергамо, отметил глава культурной ассоциации.

"По специальности я историк, и хорошо знаю о той помощи, которую русские военные моряки оказали жителям сицилийского города Мессина, где 28 декабря 1908 года произошло разрушительное землетрясение. Буквально на следующий день в мессинский порт прибыли корабли российского флота, совершавшие плавание по Средиземному морю. Моряки участвовали в разборе завалов, спасли очень многих жителей города. В благодарность за это в Мессине был установлен памятник "русским морякам, героям милосердия". Думаю, что Бергамо, где ваши военные сегодня оказывают помощь нашим старикам, должен столь же достойно отметить вклад российской армии, Российской Федерации", - сказал Баратто.

Глава культурной ассоциации подчеркнул, что Россия оказывает помощь Италии безвозмездно, не прося ничего взамен.

"Естественно, мы не можем говорить от имени всей Ломбардии, мы представляем лишь небольшую группу заинтересованных людей, которые хотят внести конкретный вклад в развитие культурного сотрудничества между нашими странами. Тем не менее, мы хотим, чтобы наш голос был услышан. Мы уверены, что Европа должна вести диалог и сотрудничать с Россией, и надеемся, что санкции ЕС против вашей страны скоро будут отменены", - отметил собеседник РИА Новости.

Говоря о публикациях в некоторых местных СМИ относительно того, что российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом якобы "бесполезна или малополезна", Баратто подчеркнул: "Все, что делается, идет на пользу. Поблагодарим Бога за то, что нам протянули руку помощи".

С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 военных самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. Затем российские военные специалисты прибыли в область Ломбардия, где находятся наиболее крупные очаги эпидемии.

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