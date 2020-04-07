Вертолетная выставка HeliRussia перенесена на осень

Крупнейшую в России выставку вертолетов HeliRussia перенесли на осень этого года из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили организаторы мероприятия на своем официальном сайте.

«Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и указ президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, установивший нерабочие дни до 30 апреля 2020 года, мы приняли решение о переносе даты проведения HeliRussiа на осень 2020 года», ― говорится в сообщении.

Также отмечается, что будут изменены даты проведения мероприятий деловой программы. Кроме того, организаторы HeliRussia выразили надежду на то, что сложившаяся ситуация только укрепит отношения в профессиональной среде.

Изначально выставка HeliRussia должна была пройти с 21 по 23 мая в Крокус Экспо в Москве.