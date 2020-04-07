Потеснить Китай: морпехи США будут воевать по старинке

Американцы готовят морскую пехоту к конфликту с Китаем

Перспектива крупномасштабных конфликтов с Россией и Китаем вынуждает Пентагон пересмотреть организационную структуру и набор вооружений, внедрить новую тактику и методы обучения. Об этом говорится в стратегии под названием Force Design 2030 («Облик сил 2030»), в которой обозначены подробности будущей реорганизации корпуса морской пехоты США.

Пресс-служба корпуса морской пехоты США обнародовала подробности будущей реорганизации. В документе под названием Force Design 2030 («Облик сил 2030») указано, что основное внимание должно сместиться от участия в контртеррористических операциях к возможным крупномасштабным конфликтам с Россией или Китаем. Такого мнения придерживается инициатор и один из авторов плана - нынешний комендант КМП США генерал Дэвид Бергер.

Он фактически предлагает использовать корпус по его изначальному назначению - для поддержки действий флота в операциях против равного по силам противника.

Согласно документу, морпехи должны готовиться действовать против военно-морских сил Китайской Народной Республики на островах и в прибрежных зонах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Китай, если говорить о военных возможностях, является наибольшей угрозой. Если бы мы ничего не предприняли, нас бы уже обошли», - сказал Бергер в интервью изданию The Wall Street Journal. Он пришел к заключению, что США должны сократить размер корпуса морской пехоты, чтобы добиться более высокого качества.

Военный предлагает пересмотреть организационную структуру и набор вооружений, внедрить новую тактику и методы обучения. Обозначенные им перемены оказались довольно радикальными и вызвали негативную реакцию.

Согласно такому плану, сокращения определенным образом затронут все элементы структуры, но самые серьезные изменения будут в сухопутном компоненте корпуса. Судя по «Облику сил 2030», общая численность личного состава должна сократиться на 12 тыс. Расформированию подлежат три пехотных батальона, один полковой штаб и два резервных батальона. Остальные батальоны морских пехотинцев реорганизуют, каждый предлагается сократить на 200 человек. При таком раскладе им обещают большую «гибкость и огневую мощь».

Эти и другие предложения по реорганизации КМП направлены на создание сил, способных действовать в рамках новой концепции операций, отмечается в документе. Руководство КМП обратило внимание, что специализация на высадке десанта с боем оставалась неизменной с 1950-х и теперь не отвечает текущим задачам.

Командование флота и КМП также выразило озабоченность растущими возможностями ракетного вооружения Китая. В документе указали, что в 2030-х годах морская пехота должна будет воевать в принципиально иных условиях.

По мнению теоретиков, экспедиционные силы должны быть способны действовать в зоне поражения дальнобойного высокоточного вооружения потенциального противника. Среди критически важных они обозначили возможность проводить операции малыми группами, быстро и непрерывно перемещаться каждые 48-72 часа, маскироваться, в том числе с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также непрерывного отслеживать противника и передавать сведения флоту.

В середине марта помощник по специальным проектам декана Университета Case Western Reserve в Кливленде, штат Огайо, Алекс Живич в колонке для американского издания The National Interest написал, что США должны перестать видеть в России прямую военную угрозу и прекратить попытки организовать ее международную изоляцию.

Живич указал, что нынешняя политика Запада в отношении Кремля напоминает попытки сделать СССР страной-изгоем, которые предприняли европейские страны на заре существования Советского Союза. Но Москва сумела выйти из блокады за счет Раппальского договора с Веймарской республикой. Автор назвал это соглашение первой победой советской дипломатии.

Он предупредил, что нынешнее положение вещей может привести к возрождению китайско-российского военного союза.

Вместе с тем западноевропейские страны продолжат укреплять связи с Россией, поскольку они неразрывно связаны европейской общностью, считает Живич.

«Соединенные Штаты должны перенастроить объектив, через который мы смотрим на Россию. Россия не представляет для нас прямой военной угрозы. Это понимание было впервые сформулировано Джорджем Кеннаном еще во Второй мировой войне, когда он четко очертил грань между идеологической угрозой Советского Союза и военной угрозой Гитлера», - написал он в материале.

Аналитик отметил, что это поможет ослабить перспективы возобновления гонки вооружений между Россией и США.

К тому же у ряда американских политиков пропадут темы для антироссийской риторики, которые они используют в попытках привлечь избирателей в рамках «биполярной» концепции, когда Соединенные Штаты находятся на одном геополитическом «полюсе», а Россия - на другом.

«Увлечение этой чрезмерно упрощенной моделью мира только усилит тенденцию к естественному объединению России и Китая в «ось зла», и в результате увеличит вероятность экономического, военного и дипломатического сотрудничества между ними», - резюмировал эксперт.

Кристина Сизова