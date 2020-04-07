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Российская газета

Видео: "Панцири" из Ленобласти отстрелялись на полигоне Ашулук

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Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" Ленинградской армии ВВС и ПВО отстрелялись на полигоне в Астраханской области. Они отразили авиационный налет условного противника.

Но сначала расчеты перебросили из Ленинградской области на Ашулук, сообщает пресс-служба Западного военного округа. В Астраханской области военнослужащие совершили марш на полигон и заступили на боевое дежурство.

Они вычислили крылатые ракеты и воздушные объекты условного противника. Их имитировали сверхзвуковые мишени. Расчеты выпустили ракеты и стреляли из пушек, за этим можно понаблюдать на видео. Все вскрытые цели были уничтожены.

"Панцирь" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Предназначен для обороны разных объектов от различных средств воздушного нападения Время развертывания - пять минут. Боезапас - 12 ракет 57Э6, 1400 снарядов.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
57Э6
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
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