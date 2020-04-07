Истребители нового поколения: проекты стран Восточной Азии

Источник изображения: topwar.ru

Уже в самом обозримом будущем ряды стран, производящих самолеты-истребители 5-го и 6-го поколения, могут пополниться государствами Восточной и Юго-Восточной Азии. Такой прогноз делает польское издание Defence24.

Бурное развитие технологий и растущие военно-политические амбиции подтолкнут «азиатских тигров» к созданию собственных сверхсовременных истребителей. Несомненно, что в первом ряду азиатских государств, которые наладят собственное производство истребителей 5-го и 6-го поколения, будет Япония. Пацифизм этой страны все больше и больше уходит в прошлое, а в Токио растет стремление воссоздать некогда очень сильные вооруженные силы империи.

На 2020 год Япония заложила в бюджет оборонные расходы в размере 48,5 млрд долларов, что вывело страну на седьмое место в мире по тратам на вооруженные силы. После того, как программы истребителей пятого поколения были запущены в России и Китае, в Японии также озадачились необходимостью модернизации своих ВВС. Тем более, что их основу составляют устаревающие F-4 Phantom II и F-15 разных модификаций.

Сначала японское руководство захотело приобрести F-22, однако затем, в результате выставления американской стороной очень высокой цены, от планов пришлось отказаться. Затем Токио остановилось на F-35. По данным на 2019 год, Японии было поставлено 9 самолетов F-35A, но один из них был утрачен. В конце 2018 года Япония заявляла о желании приобрести 100 F-35, но это не отменяет попыток обзавестись собственным истребителем.

В 2020 году появились первые данные о том, каким может быть японский самолет будущего. Польское издание пишет, что он будет более напоминать YF-23 Northrop Grumman, нежели F-22 Raptor. Большие размеры самолета будут сочетаться с большей дальностью полета, мощным вооружением и современным бортовым оборудованием, обеспечивающим большой диапазон обнаружения и уничтожения целей.

Источник изображения: topwar.ru

На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках проекта истребителя следующего поколения выделено 260 млн долларов США. Сметная стоимость всей программы пока оценивается в 40 млрд долларов, но, конечно, потребуются куда большие затраты.

Новый самолет должен быть готов к началу 2030-х годов. Японское военное руководство планирует заменить им ныне стоящие на вооружении ВВС страны самолеты-истребители. В случае вооруженного конфликта японцы смогут использовать истребитель на значительном расстоянии от своих границ.

Еще одна азиатская страна с развитой экономикой и высокими технологиями, которая давно не скрывает стремления обзавестись истребителем пятого поколения – Республика Корея. Еще в 2001 году стало известно, что южнокорейское руководство рассчитывает в перспективе начать разработки собственного самолета. Тогда, двадцать лет назад, планировалось, что новый самолет заменит устаревающие F-4 Phantom II (в настоящее время все еще 71 в очереди) и F-5E/F Tiger II (в настоящее время около 190 единиц), используемые в южнокорейских военно-воздушных силах.

В 2008 г. началась работа над программой создания самолета. Вскоре выяснилось, что стоимость программы станет очень дорогой даже для не бедной Южной Кореи, военный бюджет которой догоняет японский и составляет 44 млрд долларов. Поэтому, чтобы не нести все расходы самостоятельно, в Сеуле обратились к испытанному методу – поиску государства, желающего стать партнером и разделить расходы по созданию нового самолета.

Первоначально в качестве такого партнера рассматривалась Турция, однако стороны не пришли к соглашению: в Анкаре хотели участвовать в программе 50:50, а Южная Корея настаивала на своем участии в 60:40. В итоге в 2010 году переговоры с турецким руководством были прекращены. Тогда у корейцев появился новый перспективный партнер – Индонезия.

Источник изображения: topwar.ru

Представители Индонезии согласились на 20% в программе, после чего проект получил название KF-X/IF-X. Стоимость программы оценивается в 5-10 млрд долларов, что во много раз меньше, чем стоимость аналогичного японского проекта. Планируется создать все прототипы истребителя KF-X в 2021 году, произвести в 2022 году первый полет, а в 2026 году начать серийное производство. Озвучены и предполагаемые цифры заказа – 120 самолетов для Кореи и 80 самолетов для Индонезии.

Таким образом, мы видим, что Япония стремится создать собственный дорогостоящий самолет-истребитель пятого поколения, задавая максимально высокие стандарты. Для Южной Кореи, в свою очередь, важна и стоимость реализации проекта. Стремясь сэкономить средства, Южная Корея пригласила к участию в программе Индонезию.

Интересно, что среди польских читателей именно корейский проект вызвал особый интерес.

Я за тесное сотрудничество с Кореей. Она имеет аналогичный подход и являются экономически эффективными. Мы должны основывать нашу безопасность на наших собственных сильных сторонах. Время американской гегемонии подходит к концу,

- пишет один из комментаторов.