Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» пройдет на more.tv

9–12 апреля 2020 года состоится международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» («Tsiolkovsky» Space Fest). Фестиваль в этом году планировалось провести в Калуге — «колыбели» космонавтики, однако, ввиду усиливающихся мер по борьбе с коронавирусом в нашей стране и запретом на массовые мероприятия, конкурсные показы и объявление лауреатов фестиваля эксклюзивно пройдут в онлайн-сервисе more.tv.

На участие в основном конкурсе претендовали более 1000 проектов из 80 стран мира. Итоговый список участников и их фильмы можно будет посмотреть уже с 9 апреля только на more.tv.

Подведению итогов фестиваля будет посвящена специальная программа, которая выйдет на сервисе 12 апреля 2020 года. В рамках этой программы будут объявлены лауреаты конкурса художественных, документальных фильмов и телепрограмм и обладатели призов фестиваля:

Гран-при имени Клушанцева – Лучшие технические достижения в фильме и лучшие спецэффекты;

Гран-при имени Королева – Лучший режиссёр;

Золотой приз за лучший документальный фильм от 50 минут;

Золотой приз за лучший документальный фильм среднего метража от 10 до 50 минут;

Золотой приз за лучший документальный фильм короткого метража до 10 минут;

Приз за оригинальный вклад в документальное кино (Art vision);

Приз «Особый взгляд»;

Лучшая студенческая работа.

Специальные призы:

Приз «Роскосмоса»

Приз президента кинофестиваля

«В этом году состоится первый международный кинофестиваль фильмов о космосе «Циолковский». Фестиваль познакомит зрителей с современными российскими и зарубежными фильмами, так или иначе связанными с космосом и его освоением. Задача кинофестиваля состоит не только в открытии новых «космических» картин, но и популяризации всех направлений науки и искусства. Кроме того, фестиваль несет важную образовательно-просветительскую миссию по всем вопросам, связанным с прошлым, настоящим и будущим космических исследований. К сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире, мы вынуждены были отменить все публичные мероприятия, связанные с проведением фестиваля – кинотеатральные показы, мастер классы, круглые столы, церемонии открытия и закрытия. Тем не менее, благодаря поддержке онлайн-сервиса more.tv мы не станем полностью отменять фестиваль и сможем познакомить зрителей с представленными фильмами. Жюри вынесет свое решение, и победители будут награждены», — заявил президент фестиваля Игорь Угольников.

«Мы рады, что организаторы международного кинофестиваля «Циолковский» выбрали именно онлайн-сервис more.tv площадкой для проведения фестиваля. В текущих реалиях перенос фестиваля в онлайн-среду кажется вынужденной, но необходимой мерой, чтобы не оставлять зрителя одного в столь тревожное время и предложить ему удобный доступ к фильмам фестиваля. Уверен, что данный проект будет востребован нашей аудиторией», — отметил генеральный директор more.tv Денис Горшков.

«Фестиваль – это прекрасная возможность показать людям то, что космонавтика – это широкое понятие, где есть место творчеству. Сейчас, в непростое для всех нас время, очень важно не забывать о том, что трудности – это часть любого процесса, часть пути к будущим победам. В истории космонавтики есть масса примеров, доказывающих это. Мы рады, что и в этот раз, совместно с партнерами, был найден способ показать зрителям много хорошего и нового кино!», — заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» (The International Space Film Festival «Tsiolkovsky») посвящен истории и современности космонавтики. Основные цели кинофестиваля – формирование устойчивого зрительского интереса к кинопродукции, посвященной космонавтике, инициирование процесса производства и проката фильмов о космосе, создание предпосылок для международного диалога ученых и кинематографистов, а также представителей других направлений искусства, что, безусловно, может стать правильным вектором дальнейшего развития кино о космосе, популяризации научных и технических достижений.

Инициативу создания и проведения фестиваля поддержали Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», Министерство Культуры РФ, правительство Калужской области, Государственный музей истории космонавтики имени К.Э.Циолковского, общественные и коммерческие организации.

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