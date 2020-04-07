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Военно-промышленный курьер

Выживает ли Россия исключительно за счет оборонки

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Источник изображения: vpk-news.ru

В условиях санкций, наложенных США и другими западными странами, Россия постоянно корректирует свой экспорт, расширяя свою долю на зарубежном рынке при помощи новейшего и уже состоящего на вооружении оружия.

Согласно докладу Министерства обороны РФ по итогам 2019 года, основными импортерами российского вооружения были страны Ближнего Востока, причем, Египет, Иран и Ирак стали новыми покупателями, а Турция и Индия продолжили сотрудничество в этой сфере. 

Об этом пишет китайское информагентство «Синьхуа». Недавно Министерство обороны РФ опубликовало доклад об экспорте вооружения за 2019 год, из которого следует, что общий объем экспорта военной продукции превысил 15,2 млрд долларов. Заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что Россия сохранила ведущие позиции на международном рынке вооружений среди государств-основных экспортеров продукции военного назначения.

По словам аналитиков, демонстрация успехов в продаже оружия будет способствовать увеличению уверенности в российской военной промышленности, станет катализатором экономического роста, а также покажет внешнему миру Россию как сильную в военном плане страну, отмечает автор статьи Ван Вэньцзянь.

Анализируя доклад военного ведомства, он указывает, что в 2019 году около 50 стран были заказчиками продукции военного назначения российского производства. И приводит слова Фомина о том, что такие успехи соответствуют ожиданиям, а продажа вооружения стала основной отраслью, обеспечивающей развитие экономики и увеличивающей совокупную мощь государства.

Наибольший спрос зафиксирован на оружие из РФ для ведения воздушного боя и осуществления противовоздушной обороны. Первое занимает 54% от всего экспорта, а второе - 30%. По мнению российской стороны, многие страны проявляют большой интерес к истребителям Су-35С и зенитно-ракетным системам С-400 («Триумф»). В будущем страна планирует повысить интенсивность продвижения ЗРК С-350 и новинки - С-500.

EADaily уже сообщало, за рубежом принято считать, что одна из главных причин стабильного роста экспорта вооружения России вопреки зарубежным санкциям заключается в том, что руководство оборонно-промышленного комплекса страны и Минобороны «лично сражается за сбыт» оружия. 

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С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
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1 комментарий
№1
07.04.2020 04:15
Одной оборонкой сыт не будешь!
Оборонка может зарабатывать максимум 15-20 млрд в год на экспорте вооружения.

При сохранении ГОЗ на прежнем уровне ВПК должен постепенно "обрастать" дочерними предприятиями по выпуску гражданской продукции и продукции дввойного назначения с доведением их доли в объёме выручки до 50% к 30г.
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