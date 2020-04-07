«Утечка из лаборатории»: в Британии проверяют версии о коронавирусе

Британская разведка назвала свои версии возникновения коронавируса

Британская разведка по-прежнему считает вероятной версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщают СМИ. Они рассматривают такой вариант наравне с гипотезой о заражении от животного. При этом в Китае ранее уже заверяли, что подобные обвинения ложны, а совесть сотрудников Уханьского института вирусологии чиста.

Разведка Великобритании снова вернулась к изучению версии о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, передает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах. Как рассказал изданию один из членов чрезвычайного комитета Cobra, спецслужбы допускают такой вариант распространения вируса, как и версию о заражении от животного.

"Существует надежная альтернатива, основанная на природе вируса. Существование такой лаборатории в Ухане может оказаться не случайным. Эта версия не сбрасывается со счетов", - сказал источник издания.

После вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря прошлого года в СМИ и в сети довольно часто появлялись различные версии, почему эта инфекция начала распространяться среди населения.

Согласно одной из таких теорий, вирус искусственно вывели в лаборатории Уханьского института вирусологии, где специалисты исследовали иммунные механизмы летучих мышей, которые могут долго быть переносчиками вирусов, но при этом не болеть. По этой версии, инфекция вырвалась на свободу именно оттуда.

Впрочем, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов объяснил РИА «Новости», что искусственное происхождение нового коронавируса - это фейк.

Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук в связи с таким обвинениями выступил с открытым письмом, в котором назвал такие теории ложными. В документе подчеркнули, что совесть сотрудников института чиста.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал международное сообщество бороться не только с распространением коронавирусной инфекцией, но и со всякого рода конспирологическими теориями и "политическими вирусами" вокруг нее. Обвинения в "утечке вируса" или "создании биологического оружия», по его словам, не имеют под собой научных оснований.

Тем не менее, подобные расследования продолжаются до сих пор.

Как писали 24 марта «Известия», ученые нашли новые подробности, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса.

По данным издания, в США некоторое время назад ввели временный мораторий на исследования по усилению функций патогенов, но изучения продолжались. В частности, было предоставлено разрешение изучать вирус гриппа, MERS (ближневосточный респираторный синдром) и SARS (тяжелый острый респираторный синдром). К тому же способы создания искусственно полученного коронавируса были одобрены комитетом США по исследованиям двойного назначения (Dual Use Research of Concern committee), сообщают журналисты.

В исследовании участвовали, в том числе, китайские ученые из лаборатории Уханьского института вирусологии, которому в 2015 году присвоили самый высокий уровень опасности, обратили внимание в статье. Тогда же журнал Nature Medicine опубликовал материал с подписями 15 ученых о рискованных экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса.

Как отмечают специалисты, группа людей создала искусственный патоген и проводила проверку его способности к заражению на летучих мышах и клетках эпителия легких человека. Его создатели исследовали возможности заболевания, которые появляются из-за SARS-подобных вирусов. Предположительно, это делали, чтобы избежать рисков при повторном появлении патогена, отмечают журналисты.

В середине февраля ученые из тропического ботанического сада при Китайской академии наук выпустили доклад, в котором указали, что новый тип коронавируса начал передаваться в Китае еще в ноябре или начале декабря 2019 года. По версии специалистов, передача ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

При этом источником коронавируса был не сам рынок «Хуанань», как считалось ранее.

Специалисты допускают, что вирус мог попасть туда, передавшись от человека к человеку, но источником был некий «нулевой пациент», приехавший из другого места. Переполненный рынок с плохими санитарными условиями оказался благоприятной средой для распространения инфекции среди людей.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире превысило 1,27 млн человек, за весь период пандемии скончались 69,4 тыс.

Кристина Сизова