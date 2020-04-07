Войти
Газета.ru

«Утечка из лаборатории»: в Британии проверяют версии о коронавирусе

436
3
-1

Британская разведка назвала свои версии возникновения коронавируса

Британская разведка по-прежнему считает вероятной версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщают СМИ. Они рассматривают такой вариант наравне с гипотезой о заражении от животного. При этом в Китае ранее уже заверяли, что подобные обвинения ложны, а совесть сотрудников Уханьского института вирусологии чиста.

Разведка Великобритании снова вернулась к изучению версии о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, передает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах. Как рассказал изданию один из членов чрезвычайного комитета Cobra, спецслужбы допускают такой вариант распространения вируса, как и версию о заражении от животного.

"Существует надежная альтернатива, основанная на природе вируса. Существование такой лаборатории в Ухане может оказаться не случайным. Эта версия не сбрасывается со счетов", - сказал источник издания.

После вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря прошлого года в СМИ и в сети довольно часто появлялись различные версии, почему эта инфекция начала распространяться среди населения.

Согласно одной из таких теорий, вирус искусственно вывели в лаборатории Уханьского института вирусологии, где специалисты исследовали иммунные механизмы летучих мышей, которые могут долго быть переносчиками вирусов, но при этом не болеть. По этой версии, инфекция вырвалась на свободу именно оттуда.

Впрочем, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов объяснил РИА «Новости», что искусственное происхождение нового коронавируса - это фейк.

Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук в связи с таким обвинениями выступил с открытым письмом, в котором назвал такие теории ложными. В документе подчеркнули, что совесть сотрудников института чиста.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал международное сообщество бороться не только с распространением коронавирусной инфекцией, но и со всякого рода конспирологическими теориями и "политическими вирусами" вокруг нее. Обвинения в "утечке вируса" или "создании биологического оружия», по его словам, не имеют под собой научных оснований.

Тем не менее, подобные расследования продолжаются до сих пор.

Как писали 24 марта «Известия», ученые нашли новые подробности, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса.

По данным издания, в США некоторое время назад ввели временный мораторий на исследования по усилению функций патогенов, но изучения продолжались. В частности, было предоставлено разрешение изучать вирус гриппа, MERS (ближневосточный респираторный синдром) и SARS (тяжелый острый респираторный синдром). К тому же способы создания искусственно полученного коронавируса были одобрены комитетом США по исследованиям двойного назначения (Dual Use Research of Concern committee), сообщают журналисты.

В исследовании участвовали, в том числе, китайские ученые из лаборатории Уханьского института вирусологии, которому в 2015 году присвоили самый высокий уровень опасности, обратили внимание в статье. Тогда же журнал Nature Medicine опубликовал материал с подписями 15 ученых о рискованных экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса.

Как отмечают специалисты, группа людей создала искусственный патоген и проводила проверку его способности к заражению на летучих мышах и клетках эпителия легких человека. Его создатели исследовали возможности заболевания, которые появляются из-за SARS-подобных вирусов. Предположительно, это делали, чтобы избежать рисков при повторном появлении патогена, отмечают журналисты.

В середине февраля ученые из тропического ботанического сада при Китайской академии наук выпустили доклад, в котором указали, что новый тип коронавируса начал передаваться в Китае еще в ноябре или начале декабря 2019 года. По версии специалистов, передача ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

При этом источником коронавируса был не сам рынок «Хуанань», как считалось ранее.

Специалисты допускают, что вирус мог попасть туда, передавшись от человека к человеку, но источником был некий «нулевой пациент», приехавший из другого места. Переполненный рынок с плохими санитарными условиями оказался благоприятной средой для распространения инфекции среди людей.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире превысило 1,27 млн человек, за весь период пандемии скончались 69,4 тыс.


Кристина Сизова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
США
Проекты
БиоО
Похожие новости
26.03.2020
COVID-19 меняет правила — зачем "биологический спецназ" России пересек Альпы?
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
05.03.2018
Ядерный манифест США
27.11.2017
Роботы-убийцы — угроза для нашей безопасности?
04.04.2013
Конституция оружейных баронов
17.06.2009
Зачет автоматом
3 комментария
№1
07.04.2020 02:22
Оо!, "британские учёные" сейчас найдут виноватого в три плевка, и даже страну определят (кто бы сомневался, какую именно, принимаю ставки на два варианта, РФ и КНР, ну, может быть ещё, Иран).
Гы, потомки подонки викингов.
+2
Сообщить
№2
07.04.2020 06:45
У Ирана, да и России денег маловато для предъявы. Поэтому ставлю на Китай - его будут раздевать. Штатовцы уже заёрзали про 23 трлн. зелёных.
+2
Сообщить
№3
07.04.2020 07:23
более 2 недель назад .

Цитата, q

13 марта 2020,
Представитель МИД КНР выдвинул такое предположение, после того как в США сообщили об умерших американцах, которым диагностировали грипп, но при посмертном обследовании у них обнаружили коронавирус

Чжао Лицзянь (Фото: Andy Wong / AP)
Новую коронавирусную инфекцию в китайский город Ухань могли завезти американские военные. Об этом в Twitter написал заместитель главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь.

В своем твите чиновник прикрепил видео фрагмента выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США, где тот указал, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании обнаружился коронавирус.
(от себя - Роберта Редфилда емнип арестовали за это и китайцы интересовались почему его арестовали , но от в ответ просто промолчали)

Представитель китайского МИДа задался вопросами, когда в США появился «нулевой пациент», сколько человек инфицировано и в какие больницы они госпитализированы.

«Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными! Соединенные Штаты должны [дать] нам объяснение!» — написал Чжао Лицзянь. При этом он не пояснил, почему за появление коронавируса в стране ответственны именно американские военные.



и недавно

«Мы скрестили атипичную пневмонию и вирус летучих мышей». Американские вирусологи создали смертельный коронавирус еще в 2015 году
Отчет о проделанной работе был опубликован в авторитетном британском журнале Nature

За всевозрастающей статистикой пандемии коронавируса разнообразные версии о происхождении COVID-19 незаметно отошли на второй план. Американские ученые вообще старались не особо дискутировать на эту тему. Они надеялись, что забытой останется статья, написанная и опубликованная ими в международном журнале Nature в ноябре 2015 года.

В ней они отчитались о своих экспериментах с летучими мышами, результатом которых стало появление опасного для человека вируса.

«Мы исследовали вирус SHC0914, который обнаружен у подковообразных летучих мышей в Китае, и создали химерный (т.е. новый гибридный) вирус, состоящий из поверхностного белка и основы вируса атипичной пневмонии (SARS), который был адаптирован для имитации человеческого заболевания. Химера инфицировала клетки дыхательных путей человека», - говорится в статье.
Авторы статьи приводят цитату вирусолога парижского Института Пастера Саймона Уэйна-Хобсона, отметившего, что «исследователи создали новый вирус, который отлично растет в клетках человека, но если этот вирус вырвется наружу, никто не сможет предсказать траекторию его развития».

В конце статьи ее соавтор, исследователь инфекционных заболеваний из Университета Северной Каролины Ральф Баррик заявил, что намерен продолжать исследования нового вируса на приматах. А первоначальные исследования проводились им с коллегами из Института вирусологии, что в… китайском Ухане! Кстати, генетический код химерного вируса, полученного Барриком, до сих пор нигде не опубликован. Вирусологи вышеупомянутого университета лишь туманно заявили, что он отличается от COVID-19 на 6000 нуклеотидов и, соответственно, ничего общего с коронавирусом не имел и иметь не может.
К чести британских издателей Nature, статья не удалена с сайта издания, но несколько дней назад ее текст предварила противоречивая редакторская ремарка: «Мы полагаем, что эта статья может использоваться в качестве основы для непроверенных теорий, вызывающих COVID-19. Нет никаких доказательств того, что это правда. Ученые считают, что наиболее вероятным источником коронавируса являются животные».


то есть когда обвиняют их , то они сразу думают что вирус произошел от животных , а как появляется тема где виноваты не они , так сразу в ход идут версии с лабораториями .
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.04 08:47
  • 108
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 08:35
  • 50
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 07:33
  • 6
А чем плох Су-35
  • 07.04 07:23
  • 3
«Утечка из лаборатории»: в Британии проверяют версии о коронавирусе
  • 07.04 05:25
  • 6
Россия везет в Эстонию маски и перчатки, а США ПТРК «Джавелин»
  • 07.04 05:20
  • 62
«Антей». Будет модернизирована только часть
  • 07.04 04:24
  • 1
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" передадут флоту после ремонта в 2022 году
  • 07.04 04:15
  • 1
Выживает ли Россия исключительно за счет оборонки
  • 07.04 04:01
  • 2
Первые полеты на истребителях Су-30СМ в ВВС Армении
  • 07.04 03:58
  • 11
Кто победит в «гонке» медицинских вооружений
  • 07.04 03:39
  • 1
«Ясени» теперь и не узнать
  • 07.04 03:16
  • 1
ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии
  • 07.04 02:43
  • 1
Потеснить Китай: морпехи США будут воевать по старинке
  • 07.04 02:30
  • 1
Въезжающих на базы США в Южной Корее будут тестировать на обоняние
  • 07.04 02:13
  • 2
В России разворачивается «масочное» производство