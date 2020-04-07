Экономический эффект от реализации проектов производственной системы ОСК достиг 5,8 млрд. руб.

ЦАМТО, 6 апреля. Экономический эффект от реализации 694 проектов производственной системы (ПС) в Объединенной судостроительной корпорации по итогам 2019 года составил порядка 5,8 млрд. руб.

По сравнению с 2018 годом экономический эффект увеличился на 4,5 млрд. руб. Значительно выросло количество реализованных работниками корпорации мероприятий по оптимизации производственных процессов. Так в 2018 году поступило 317 предложений, в 2019 году эта цифра превысила 4000 мероприятий.

Системная работа Объединенной судостроительной корпорации по развитию производственной системы началась по инициативе президента ОСК Алексея Рахманова в 2016 году. За это время обучение по бережливому производству прошло более 26 тыс. работников обществ Группы ОСК, сформирована единая нормативно-методологическая база, создан механизм повышения эффективности деятельности обществ через проекты ПС.

Наглядный пример успешной реализации производственной системы на предприятии – сокращение срока строительства сухогрузов проекта RSD59 на заводе "Красное Сормово" (входит в ОСК). Инструменты ПС были внедрены сразу на нескольких этапах производственного цикла – от поставки металла до спуска судна. Проекты по оптимизации реализуются в корпусном производстве, корпусно-сборочном цеху и стапеле, благодаря чему срок строительства сухогрузов сократился на три месяца.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".