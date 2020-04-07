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Известия.ru

Въезжающих на базы США в Южной Корее будут тестировать на обоняние

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Источник изображения: Фото: REUTERS

Командование воинского контингента США (USFK) в Южной Корее обязало по прибытии на военные базы проходить тест на обоняние, чтобы определять возможных заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает агентство Kmib.co.

Для проведения диагностики используется уксус, запах или вкус, которого, как считают некоторые исследователи, не могут определить зараженные. Те, кто не сможет точно определить запах уксуса, направят на сдачу анализов на коронавирус.

Тестирование будет проводиться при въезде на военные базы Camp Walker, Camp Carroll и Camp Henry.

По данным издания, всего среди американских военнослужащих на Корейском полуострове зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

5 апреля было опубликовано исследование, доказывающее, что одним из симптомов заражения коронавирусом является потеря обоняния.

Ранее, 28 февраля, США временно закрыли крупную военную базу в Южной Корее из-за распространения в стране коронавируса. Меры по борьбе с распространением инфекции включают запрет находиться на базах сотрудникам и подрядчикам, присутствие которых является «необязательным».

27 февраля вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) сообщили, что у одного из военнослужащих, а также у сотрудника ВС и у члена семьи одного из них был диагностирован коронавирус. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что проведение совместных командно-штабных учений республики и США будет отложено из-за коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 6 апреля, в Южной Корее количество случае заражения новым типом коронавируса достигло 10 284. Умерли 186 человек, из больницы были выписаны 6598 пациентов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По сведениям Worldometer на 6 апреля, число заражений новым типом коронавируса в мире достигло 1 284 754, погибли 70 320 человек, 271 731 пациент выписан из больниц.


По состоянию на 6 апреля в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19, из них 954 — за последние сутки. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

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1 комментарий
№1
07.04.2020 02:30
Эта зараза меняет вкус курева так, что курить почти невозможно,
это самое противное свойство нынешнего вируса,
ни обычная пневмония, ни предыдущая атипичная, так меня не бесили,
после каждой затяжки схаркиваешь всё содержимое лёгких, мрак.
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