Роскосмос организовал спутниковый мониторинг строек инфекционных центров Минобороны

Госкорпорация также разместила снимки строящихся центров в Уссурийске, Волгограде и Нижнем Новгороде, сделанные при помощи аппарата "Ресурс-П" 2,3 и 5 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Роскосмос с помощью спутников осуществляет мониторинг строительства инфекционных центров, которые сооружаются в России силами Минобороны России для приема больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба госкпорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" ведет оперативный мониторинг строительства новых инфекционных больниц по всей территории Российской Федерации, где будут лечить пациентов с диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

Госкорпорация также разместила снимки строящихся центров в Уссурийске, Волгограде и Нижнем Новгороде, сделанные при помощи аппарата "Ресурс-П" 2,3 и 5 апреля.

"Космические фотоснимки были приняты и обработаны оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли Научным центром оперативного мониторинга Земли АО "Российские космические системы" (входит в Роскосмос)", - уточнили в пресс-службе.

Правительство РФ выделило 8,8 млрд рублей на строительство 16 инфекционных центров в рамках борьбы с коронавирусом. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что они будут возведены до 15 мая. Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая - завершить строительство оставшихся восьми центров общей емкостью на 800 коек. Общая вместимость центров будет составлять 1,6 тыс. мест.

В России на 6 апреля зафиксированы 6 343 случая заражения коронавирусом, 406 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (4 484). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 47 человек. О двух смертях также сообщали власти Санкт-Петербурга и Иркутской области, но эта информация пока ожидает подтверждения федерального штаба. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.