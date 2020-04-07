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Известия.ru

Производитель ЗРК «Тор» заявил о выполнении обязательств перед заказчиками в апреле

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Нерабочий апрель не повлияет на сроки выполнения заказов Ижевским электромеханическим заводом «Купол» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»), который производит зенитные ракетные комплексы «Тор». Об этом сообщила пресс-служба завода.

«Сложившиеся обстоятельства не повлияют на исполнение долгосрочных планов. ИЭМЗ «Купол» планирует выполнить все обязательства перед заказчиками», — отметили в пресс-службе.

До мая на предприятии продолжат работу только те сотрудники, чьи обязанности связаны с неотложными и жизнеобеспечивающими задачами. При этом сотрудники старше 65 лет или имеющие хронические заболевания не могут входить в их число.

Также в пресс-службе сообщили, что на весь нерабочий период всем сотрудникам будет сохранена заработная плата.

ЗРК ближнего радиуса действия «Тор-М2», входящий в семейство «Тор», успешно прошел ряд испытаний в реальных боевых условиях в апреле 2019 года.

ЗРК семейства «Тор» — тактический комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше, защиты стратегических объектов и элементов современного высокоточного оружия.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
Тор ЗРК
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