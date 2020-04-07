Универсальный десантный корабль Mistral в борьбе с коронавирусом

Как сообщила министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли, 4 апреля 2020 года универсальный десантный корабль L 9013 Mistral ВМС Франции прибыл на острова Майотта (заморскую территорию Франции) в Индийском океане для оказания содействия местным властям в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Универсальный десантный корабль L 9013 Mistral ВМС Франции у острова Гранд-Терре архипелага Майотта, 04.04.2020 (с) министр вооруженных сил Франции

Универсальный десантный корабль (УДК) Mistral находился в Индийском океане в очередном походе в качестве учебного корабля (так называемая миссия Jeanne d’Arc 2020), когда был направлен на Майотта. Население островов Майотта (часть Коморских островов, оставшаяся на основании волеизъявления жителей под суверенитетом Франции и объявленная заморским департаментом) составляет около 280 тысяч человек.

Два других УДК французского флота типа Mistral также задействованы в борьбе с коронавирусом. Однотипный УДК L 9015 Dixmude 3 апреля вышел из Тулона, направляясь с аналогичной задачей оказания содействия в борьбе с пандемией на Французские Антильские острова, куда должен прибыть в середине апреля. УДК L 9014 Tonnerre был задействован для перевозки больных вследсчтвие заражения коронавирусом с Корсики в больницы на материковой части Франции.

Выгрузка с универсального десантного корабля L 9013 Mistral ВМС Франции на десантных катерах личного состава и техники на острове Гранд-Терре архипелага Майотта, 04.04.2020 (с) министр вооруженных сил Франции и ВМС Франции