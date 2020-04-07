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Вооруженные силы Украины сбили на Донбассе российский БЛА «Застава»

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Как сообщено на странице в Facebook.com украинской "Операции Объединенных сил" (как именуются действия украинской группировки на Донбассе), 5 апреля 2020 года, "благодаря умелым действиям одного из подразделений, которое осуществляет оборону на Светлодарском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400. Данный БЛА с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около двух миллионов долларов" [sic!].

Сбитый украинскими силами на Донбассе беспилотный летательный аппарат комплекса "Застава" (IAI Bird Eye 400) (заводской номер 405) (c) www.facebook.com/pressjfo.news

"Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации. Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины" - говорится в сообщении ООС.

Комментарий bmpd. Судя по табличке с заводским номером, был потерян БЛА комплекса "Застава" (в оригинале израильский IAI Bird Eye 400) cборки АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) с заводским номером 405.

В 2015 году украинские силы заявляли о захвате БЛА комплекса "Застава" с заводским номером 355.

Напомним про фотообзор БЛА комплекса "Застава" от коллеги twower (на фото фигурирует аппарат с заводским номером 225).

Сбитый украинскими силами на Донбассе беспилотный летательный аппарат комплекса "Застава" (IAI Bird Eye 400) (заводской номер 405) (c) www.facebook.com/pressjfo.news

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