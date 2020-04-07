Рогозин сообщил о заболевших COVID-19 сотрудниках «Роскосмоса»

Девять сотрудников предприятий «Роскосмоса» заражены новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«На предприятиях «Роскосмоса» отмечено девять заболевших COVID-19. Все находятся на излечении», — говорится в сообщении.

Рогозин также отметил, что на сегодняшний день в отрасли работает около 200 тыс. человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию заболевания.

По данным понедельника, в России за сутки зафиксировано 954 новых случая инфицирования. Общее количество зараженных коронавирусом в стране достигло 6,343 тыс., вылечились — 406 человек, 47 пациентов скончались.

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