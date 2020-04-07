Столетие со для рождения академика А.И. Савина

6 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения одного из выдающихся деятелей отечественного оборонно-промышленного комплекса академика Анатолия Ивановича Савина (6 апреля 1920 года - 27 марта 2016 года), руководившего созданием и производством технологического оборудования для получения оружейного урана и плутония, стоявшего у истоков создания ряда систем ракетного вооружения, руководившего разработкой интегрированной системы противокосмической обороны страны, космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении, системы морской космической разведки и целеуказания ВМФ.

Академик А. И. Савин с 1973 года возглавлял Центральный научно-исследовательский институт "Комета", с 2004 года был Генеральным конструктором ОАО "Концерн "ПВО Алмаз - Антей", а с мая 2007 года и до конца жизни - научным руководителем ОАО "Концерн "ПВО Алмаз - Антей".

Академик А. И. Савин (с) АО "Концерн "ВКО Алмаз - Антей"

"Мое поколение было совершенно необычным"

Академик Анатолий Иванович Савин - человек из когорты выдающихся ученых, навечно вписавших свое имя в историю отечественной науки и оборонной промышленности.

Его детские годы прошли в одном из красивейших мест России - в находящемся на озере Селигер городе Осташкове. В 1937 году, получив аттестат с отличием, он поступил в МВТУ и был зачислен на одну из самых престижных специальностей - на факультет артиллерийского вооружения. В первые месяцы войны Анатолия Савина направили в Горький на завод №92 - крупнейший артиллерийское предприятие страны. Вскоре, работая мастером в цехе противооткатных устройств, он сделал ряд предложений, позволивших усовершенствовать танковую пушку Ф-34 знаменитого В.Г. Грабина - главного конструктора завода. Этим он привлек внимание не только директора завода А.С. Еляна, но и наркома вооружения Д.Ф. Устинова.

Пушка Ф-34 с противооткатными устройствами А.И. Савина была принята на вооружение Красной армии. Ее серийно изготавливали для танков Т-34, вместе с которыми она вошла в историю Великой Отечественной войны как одно из самых эффективных артиллерийских орудий.

В 1942 году А.И. Савин возглавил конструкторский отдел завода, которому поручили создание для танка Т-34 более мощной 85-мм пушки, а также пушек ЗИС-С-53, и ЗИС-2, сыгравших большую роль на завершающем этапе войны.

Всего за годы войны на горьковском заводе изготовили более 100 тыс. различных орудий, непрерывно наращивая темп их выпуска и снижая себестоимость за счет совершенствования конструкции и технологии изготовления. За эту работу в 1946 году А.И. Савина удостоили Сталинской премии I степени. Тогда же он без отрыва от производства окончил МВТУ.

Очередной этап в биографии А.И. Савина оказался связан с атомным проектом, когда завод №92 подключили к проектированию оборудования для обогащения урана. В рамках этой работы А.И. Савиным была спроектирована сложнейшая система разгрузки облученных урановых блоков и реактора на тяжелой воде (проект ОК-180). За выполнение этих работ А.И. Савин был удостоен двумя Сталинскими премиями.

В конце 1940-х годов для советского оборонного комплекса приоритетной стала задача создания новых систем вооружения - ракетных комплексов "Комета" (класса "воздух-море") и "Беркут" (класса "земля-воздух"). Головной организацией по их созданию стало московское КБ-1, куда весной 1951 года перевели директора завода №92 А.С. Еляна.

Из воспоминаний Анатолия Ивановича Савина:

"Горьковский завод подключили к работам по созданию системы "Беркут" в конце 1950 года. На заводе организовали производство комплектных антенных узлов стационарного радиолокатора системы, которые предстояло по жесткому графику отправлять на баржах по Волге в Москву. Дело было совсем новое, поэтому Сталин и Берия решили поручить его Еляну, который в то время был заметной фигурой в промышленности. Через несколько месяцев его забрали из Горького, а он привлек нас. Произошло это неимоверно быстро. Закаленные Победой мы понимали, что ни от каких новых назначений отказываться нельзя".

Работу на новом месте А.И. Савин начал в качестве заместителя начальника конструкторского отдела, затем стал заместителем главного конструктора, главным конструктором СКБ-41, созданного в середине 1950-х годов, в процессе масштабной реорганизации КБ-1. При его непосредственном участии был разработан ряд ракетных систем классов "воздух-море" ("Комета", К-10, К-22, К-22 ПСИ), "воздух-земля" (К-20), "воздух-воздух" (К-5, К-5М, К-51, К-9), "земля-море" ("Стрела"), "земля-земля" ("Метеор", "Дракон"), "море-море" (П-15).

В октябре 1960 года А.И. Савин возглавил СКБ-41, предложив коллективу и руководству отрасли приступить к работе в новом научно-техническом направлении: разработке глобальных космических информационно-управляющих систем.

Из воспоминаний Анатолия Ивановича Савина:

"Занимаясь разработкой авиационных систем, я обратил внимание на совершенно новую и, как мне показалось, очень близкую нам космическую тематику. Наше оружие предназначалось для борьбы с подвижными, маневрирующими целями. Это была сложная задача, решением которой занимался уникальный коллектив специалистов высокого класса, уделявший главное внимание созданию систем управления и наведения ракет.

Раздумывая над перспективами КБ, я позвонил В.Н. Челомею, руководителю набиравшего силу ракетного ОКБ-52, я попросил его о встрече. К назначенному им сроку я основательно подготовился, начертил схемы, иллюстрировавшие мой доклад.

В итоге, вышедшее постановление директивных органов, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Этим документом нашему СКБ-41 поручили выполнение работ по космической разведке и в сфере противоспутниковой обороны".

А.И. Савин стал главным конструктором комплекса противоспутниковой обороны, способным выполнять задачи по перехвату и поражению искусственных спутников военного назначения. К 1967 году основные элементы комплекса ИС были созданы и обеспечены всеми видами связи, в том числе системой передачи данных. Одновременно с формированием в Подмосковье командного пункта системы и основного измерительного пункта на космодроме Байконур были развернуты технический и стартовый комплексы. Параллельно с созданием комплекса ИС формировался и Центр контроля космического пространства. В итоге, 1 ноября 1968 года, впервые в мире был осуществлен перехват искусственного спутника Земли!

Из воспоминаний Анатолия Ивановича Савина:

"Организованная нами первая космическая дуэль дала прекрасный результат. После получения первых данных, я пошел на КП и по телефону доложил о результатах испытаний секретарю ЦК КПСС Д.Ф. Устинову и министру обороны А.А. Гречко".

После успешного завершения летных испытаний ИС, 1 июля 1979 года уникальный высокоавтоматизированный боевой космический комплекс был поставлен на боевое дежурство.

К 1983 году, к моменту начала работ в США над программой СОИ, комплекс ИС обеспечил перехват нескольких космических аппаратов. Однако после сделанного 18 августа 1983 года заявления руководства СССР комплекс противокосмической обороны "замолчал" - испытания в космосе были прекращены.

Необходимость создания еще одной уникальной космической системы - МКРЦ "Легенда", оказалась связана с появлением нового поколения самонаводящихся противокорабельных ракет. Для выполнения их пуска на загоризонтную дальность потребовалось соответствующее информационное обеспечение.

Из воспоминаний Анатолия Ивановича Савина:

"Поставленная перед нами задача была аналогична той, которая была и при создании истребителя спутников. Разработка шла достаточно активно, несмотря на то, что выполнялась при отсутствии опыта создания сложных управляющих комплексов с вычислительными средствами и разработки программного обеспечения. Большинство из составляющих этой большой системы мы разрабатывали и изготавливали сами. Например, создавали и изготавливали бортовую аппаратуру в микроминиатюрном исполнении".

В процессе проведения испытаний МКРЦ был решен целый ряд новых технических проблем, выявившихся при полетном функционировании, принципиально новых космических аппаратов. При этом выполнялись и эксплуатационные функции системы, представляя ВМФ страны необходимые сведения о надводной обстановке в Мировом океане и прибрежных районах.

В мае 1975 году был принят на вооружение КА радиолокационной разведки, а МКРЦ в полном составе (с КА радиотехнической разведки) был принят на вооружение в 1978 году.

Из воспоминаний Анатолия Ивановича Савина:

"Наши моряки оказались наиболее подготовленным видом Вооруженных сил для эксплуатации таких систем, потому что они все время находились в плавании, постоянно имели дело с системами навигации, им непрерывно требовались вещи, которые имели глобальный характер".

Весной 1982 года система МКРЦ была впервые проверена в действии: получаемые с ее помощью данные о развитии в районе Фолклендских островов конфликта между Англией и Аргентиной, позволили командованию советского ВМФ получать более качественную информацию о ситуации в зоне боевых действий, чем ее непосредственные участники.

Еще одной системе, созданной под руководством А.И. Савина, довелось сыграть ключевую роль в реализации концепции стратегического ядерного сдерживания.

Выпущенным 30 декабря 1961 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в состав УС-К (создаваемой с этой целью системы предупреждения о ракетном нападении - СПРН) предполагалось включить группировку космических аппаратов, наземный командный пункт управления и обработки информации, комплексы подготовки и вывода на орбиту космических аппаратов, а также средства обмена информацией с командным пунктом. Головной организацией по ракете-носителю и спутникам было определено ОКБ-52, головной организацией по системе управления - ОКБ-41 возглавляемое А.И. Савиным. Наряду с ними в кооперацию предприятий также вошли НИИ-648, ГОИ им. С.И. Вавилова, ЦКБ "Геофизика", ВНИИ телевидения и др.

29 сентября 1969 года, после выхода очередного Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, головная роль в этой работе была передана МКБ "Стрела" и ОКБ-41.

Из воспоминаний Анатолия Ивановича Савина:

"В один из таких переломных для судьбы системы моментов, меня вызвал к себе Д.Ф. Устинов. В процессе разговора с ним, я сказал, что для того, чтобы без большого риска приступать к созданию такой системы, надо провести исследовательскую работу для всей планеты, с точки зрения, получения фоно-целевых характеристик. Их требовалось снять в том диапазоне, в котором предполагалось увидеть стартующие ракеты. Ведь ракета с высоты 40 тысяч км - это маленькая яркая точка. Таких ярких точек на земле очень много".

Первый успешный эксперимент по обнаружению из космоса старта баллистической ракеты состоялся в октябре 1973 года. Еще через год, 24 декабря 1974 года, был впервые обнаружен реальный старт американской МБР "Минитмен-1" и произведено сопровождение активного участка ее траектории. Это событие произвело ошеломляющее впечатление не только на разработчиков и заказчика, но и на высшее руководство страны. Это, действительно, был прорыв!

15 сентября 1976 года А.И. Савину присвоено звание Героя Социалистического Труда.

После ряда выдающих успехов: уничтожения системой ИС космического аппарата, обнаружения из космоса старта МБР, - на повестке дня у руководства страны оказался вопрос о создании на основе ОКБ-41 самостоятельной организации. 26 марта 1973 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в соответствии с которым его преобразовали в ЦНИИ "Комета", директором и генеральным конструктором которого стал А.И. Савин. В качестве производственной базы в состав ЦНИИ был включен московский завод "Мосприбор" с проектно-конструкторским бюро.

В 1979 году было создано ЦНПО "Комета", в состав которого вместе с ЦНИИ "Комета" и заводом "Мосприбор" вошли филиалы в Ереване, Рязани, Ленинграде, Киеве, заводы в Алма-Ате и Вышнем Волочке, отдельные подразделения в Московской области и Тбилиси. В этом объединении была завершена разработка системы, обеспечивающей оперативное обнаружение стартов (одиночных, групповых и массовых) и отслеживание траекторий МБР по излучению факела двигательной установки в инфракрасном диапазоне.

Как отмечал первый командующий войсками ракетно-космической обороны генерал-полковник Ю.В. Вотинцев:

"Эта система была предназначена для своевременного, с высокой достоверностью, обнаружения ракетно-ядерного удара, наносимого с любого континента, из любой точки акватории Мирового океана, с выдачей информации на оповещаемые пункты управления. Эта система стала надежной уздой для любого агрессора. Она гарантированно исключала возможность неожиданного безответного ядерного удара".

В дальнейшем, на ее основе была создана глобальная система обнаружения стартов МБР, размещенных на самолетах, на наземных (шахтных) пусковых установках и на подводных лодках. С этой целью в ЦНИИ "Комета" разработали широкополосный радиоизмерительный управляющий комплекс, наземные и бортовые средства управления, алгоритмическое и программное обеспечение.

Еще одной гигантской по своим масштабам работой, выполнением которой А.И. Савин занимался с момента образования ЦНИИ "Комета", стало создание совместно с организациями Академии Наук, Минобороны и предприятий промышленности авиакосмических средств обнаружения погруженных объектов для системы освещения подводной обстановки.

Из воспоминаний Анатолия Ивановича Савина:

"Эта работа действительно была гигантской, космической по своим масштабам. Нами изучался океан, его поверхность и внутреннее содержание, распределение слоев морской воды, их перемещение и тому подобные характеристики.

Мы собрали фантастические по объемам базы данных относительно состояния океана при различных внешних и внутренних воздействиях, в том числе и при движении подводных лодок. В итоге, была создана целая научная теория, которая оказалась очень полезной не только с точки зрения борьбы с подводными лодками, но и для чисто мирных дел и задач, которые связаны с океаном. Были созданы соответствующие приборы, проведены эксперименты".

Выполненные в процессе этих работ фундаментальные научные исследования в области информатики и обработки изображений, а также гидродинамики морей и океанов, разработки моделей фоново-целевых обстановок обеспечили создание физических основ обнаружения и идентификации слабоконтрастных малоразмерных и пространственно-протяженных объектов на фоне различных образований. Сделанные А.И. Савиным предложения по созданию систем дистанционного видения подводных сцен с помощью оптических и радиолокационных аэрокосмических средств намного опередили имевшиеся аналоги.

26 декабря 1984 года А.И. Савин был избран Академиком АН СССР по Отделению информатики, вычислительной техники и автоматизации.

Из воспоминаний Анатолия Ивановича Савина:

"В начале 1980-х годов мы, как разработчики систем ракетно-космических вооружений, прекрасно понимали, что развернутые в США работы подобные СОИ, были очень опасны тем, что они навязывали продолжение гонки вооружений, которую человечество уже не могло вынести. Имелся ли выход из этой ситуации?

К тому времени, после создания для обороны страны ряда гигантских по объемам и затратам ракетно-космических систем, я пришел к выводу о том, что в развитии вооружений существуют определенные объективные закономерности.

Первая из них связана с тем, что системы нападения и системы защиты всегда находятся в определенной зависимости: быстрее и дешевле создаются системы нападения, которые используются для разрушения средств защиты.

Вторая закономерность состояла в том, что системы, разрабатываемые для стратегической обороны, стали приобретать глобальный характер.

Третья закономерность говорила о том, что ударные средства всегда являются дестабилизирующими, а информационные средства - стабилизирующими.

В итоге, когда эти вещи начали рассматриваться в системном плане, с точки зрения противодействия "звездным войнам", на первое место вышла система противоспутниковой обороны. Какое-то время я ее даже предлагал не как противоспутниковую, а как систему Анти-ПРО. Потому что пока в США создают и эксплуатируют систему типа СОИ, наша система находится на земле, и при необходимости может уничтожить часть спутников, разрушив общий замысел всей системы, которая сразу же станет бесполезной".

Через несколько лет, оценивая ситуацию, сложившуюся в связи с распадом СССР, Генеральный конструктор - Генеральный директор ЦНПО "Комета" А.И. Савин разработал концепцию поддержания стратегического равновесия в мире на основе разработанных в ЦНПО глобальных информационно-управляющих систем (ГИУС).

Накопленный "Кометой" опыт в создании больших информационно-управляющих систем получил применение и в других сферах, в том числе в создании глобальных систем мониторинга Земли, контроля чрезвычайных ситуаций (природных и техногенных), а также в разработках современной медицинской аппаратуры для кардиодиагностики и иридодиагностики.

В мае 2004 года А.И. Савин был назначен Генеральным конструктором, а в мае 2007 года - научным руководителем ОАО Концерн "ПВО Алмаз - Антей".

К этому времени за плечами академика А.И. Савина были руководство и участие в создании 27 различных систем вооружения.

Из воспоминаний Анатолия Ивановича Савина:

"Поколение, которое я представляю, совершенно необычное. Мы были закалены войной, уверенности в своих силах нам придал импульс Победы. Передо мной ставили задачу, просили, а чаще всего приказывали - заниматься тем, что было нужнее всего для обороны страны. К такой работе мы приучились еще в военные годы, когда мы делали чертежи на пушку, а параллельно весь завод уже начинал работать. Этот метод распространился и на создание сложных систем. Стоявшие перед нами задачи усложнялись постепенно, и появлялось ощущение возможности сделать нечто такое, что казалось недоступным.

Как же мы с этим справлялись? В первую очередь, мы разработали такую технологию выполнения заданий, что все работы, занимавшие длительный срок, разбивались на отдельные этапы. При этом разбивались так, чтобы результат каждого этапа был ощутим для любого человека в правительстве, который что-либо понимал или не понимал в этом деле. Задано то-то, получено или не получено то-то.

С использованием аналогичного подхода под моим руководством в Концерне ПВО "Алмаз-Антей" была разработана концепция поддержания стратегического равновесия и ракетно-ядерного сдерживания агрессии на основе глобальных информационно-управляющих систем. На ней основывается современная оборонная концепция стратегического равновесия в мире".