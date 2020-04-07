На вооружение спецназа ЮВО на Кубани поступили модернизированные бронеавтомобили "Тигр-М"

ЦАМТО, 6 апреля. На вооружение соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае поступили модернизированные бронеавтомобили "Тигр-М".

В ближайшее время техника пройдет обкатку на полигоне. В ходе занятий по боевой подготовке военнослужащие отработают навыки вождения новых машин.

Бронеавтомобиль специального назначения "Тигр-М" предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Он имеет пятый класс баллистической защиты. На машине установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированная керамическая броня, противоминная защита, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

Всего в войска ЮВО с начала текущего года поступило более 120 ед. автомобильной техники, в том числе автомобили КамАЗ, УАЗ "Патриот", а также транспортные прицепы и полуприцепы, сообщает пресс-служба округа.