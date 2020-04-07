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ЦАМТО

ВМС Вьетнама отказались от закупки четырех корветов проекта "Сигма-9814"

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Модель корвета проекта SIGMA 9814
Модель заказанного Вьетнамом корвета проекта SIGMA 9814 в экспозиции выставки Vietship 2014.
Источник изображения: www.kienthuc.net.vn

ЦАМТО, 6 апреля. Военно-морские силы Вьетнама приняли решение отменить планы по закупке четырех корветов на базе кораблей проекта "Сигма-9814" голландской группы Damen Shipyards.

Как сообщает блог VNDefense, переговоры по закупке четырех новых корветов с условием строительства двух единиц в Нидерландах и двух во Вьетнаме велись более трех лет.

Решение аннулировать проект было принято в связи с потенциальными проблемами при закупке оборудования и вооружений западного производства. Как отмечается, это связано как с историческими факторами, так и с современной политикой Ханоя. В ходе переговоров стало очевидным, что очень немногие западные страны готовы поставить Вьетнаму необходимое оборудование. Особенно проблемной стала бы закупка французских ПКР "Экзосет".

Блог VNDefense напоминает, что даже после получения южнокорейских корветов класса "Поханг", Военно-морским силам Вьетнама пришлось переоборудовать их по вьетнамским стандартам с использованием российского ракетного и артиллерийского вооружения.

Планировалось, что в случае приобретения, в состав вооружения каждого корвета проекта "Сигма-9814" для ВМС Вьетнама должны были войти 8 ПКР MBDA "Экзосет" MM40 Блок.3, 12 ЗУР MBDA MICA VL, одна 76-мм АУ Oto Melara, две 30-мм АУ Oto Melara MARLIN-WS, а также российские вертолеты Ка-28.

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Страны
Вьетнам
Нидерланды
Россия
Франция
Южная Корея
Продукция
Ка-28
Компании
Damen Shipyards
Leonardo
MBDA
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