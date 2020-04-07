Войти
Российская газета

"Огромное небо": как советские летчики спасли берлинцев в 1966 году

314
0
0
Самолеты Як-28.
Самолеты Як-28.
Источник изображения: Николай Акимов, Владимир Песляк / Фотохроника ТАСС

Ровно 54 года назад - 6 апреля 1966-го - советские летчики капитан Борис Капустин и старший лейтенант Юрий Янов совершили подвиг в небе над Берлином. Ценой своей жизни они увели от жилых кварталов перехватчик Як-28П, у которого отказали сразу оба двигателя.

В тот день военным предстояло выполнить в общем-то будничную операцию: перегнать новейшие Як-28П с аэродрома Финов в ГДР, где базировался 668-й бомбардировочный авиационный полк, далее на запад - на базу 35-го истребительного авиаполка в Цербсте. Речь шла об усилении Западной группы войск новейшими сверхзвуковыми машинами, способными действовать на малых высотах. Другими особенностями были высокая тяговооруженность (самолет мог взлетать с короткой взлетно-посадочной полосы чуть ли не вертикально) и новейшее радиоэлектронное оборудование.

Вместе с тем, видимо из-за спешки в условиях холодной войны, в самолете существовало немало конструкторских недоработок, приводивших к тем или иным поломкам.

Перед вылетом в Цербст Як-28П уже проходили ремонт. Все недочеты вроде бы устранили, звено поднялось в воздух. Спустя какое-то время Капустин, он был пилотом ведущего самолета, сообщил своему ведомому капитану Подберезкину, что возвращается, а тому приказал следовать заданным курсом.

Как оказалось, у Як-28П отказали сразу оба двигателя. С учетом того, что силовые установки независимые, - случай почти невероятный. В результате перехватчик резко завалился вправо и стал терять высоту. Вся трагичность ситуации стала понятна после того, как самолет пробил нижний слой облаков - под ним простирался Берлин! Топливные баки заправлены, падение приведет к взрыву и огромному числу жертв, если это произойдет в жилом квартале: катапультироваться нельзя.

Из расшифрованных позже переговоров между Борисом Капустиным и Юрием Яновым известно, что капитан неоднократно приказывал напарника катапультироваться без него, однако тот отказался. Дело в том, что тогда бы нарушилась аэродинамика самолета, и он окончательно потерял бы управляемость.

Летчики пытались запустить двигатели - все тщетно, и одновременно искали подходящее место для аварийной посадки. Сперва таковым мог стать небольшой лесок (и шанс катапультироваться еще оставался), но при сближении выяснилось, что это кладбище, где в тот день было много людей - немцы готовились к Пасхе. Тогда выбор пал на озеро Штессензее. Однако через него проходит дамба - чтобы не задеть автомобили, Капустин потянул ручку на себя, препятствие было преодолено, но самолет в результате потерял управляемость рухнул в воду.

Падение произошло в британском секторе Зпапдного Берлина, на место тут же прибыли военные, приступившие к извлечению самолета. Новинка советского авиапрома, на тот момент секретная, оказалась лакомой добычей. Обломки были тщательно изучены, особенно британцев интересовала бортовая радиолокационная станция "Орел-Д". Из-за этого передача тел летчиков под разными предлогами постоянно откладывалась, и в итоге это произошло только 8 апреля.

Спустя месяц летчиков-героев посмертно наградили орденами Красного Знамени, а в народной памяти они увековечены благодаря появившейся вскоре песне "Огромное небо". Она была невероятно популярна в Советском Союзе многие годы.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Похожие новости
27.01.2020
В Индии разрабатываются противоминные устройства для танков Т-72 и Т-90
24.01.2020
ОБТ «Олифант» - старый английский «Сотник» стал южноафриканским «Слоном»
30.10.2017
Россия рассчитывает на сохранение соглашения по Ирану, заявил Антонов
23.10.2017
Рябков считает искусственным ажиотаж вокруг темы проверок МАГАТЭ военных объектов Ирана
16.07.2014
Международный рынок оружия растет
14.07.2014
Россия лидирует на рынке боевых кораблей и средств ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.04 08:47
  • 108
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 08:35
  • 50
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 07:33
  • 6
А чем плох Су-35
  • 07.04 07:23
  • 3
«Утечка из лаборатории»: в Британии проверяют версии о коронавирусе
  • 07.04 05:25
  • 6
Россия везет в Эстонию маски и перчатки, а США ПТРК «Джавелин»
  • 07.04 05:20
  • 62
«Антей». Будет модернизирована только часть
  • 07.04 04:24
  • 1
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" передадут флоту после ремонта в 2022 году
  • 07.04 04:15
  • 1
Выживает ли Россия исключительно за счет оборонки
  • 07.04 04:01
  • 2
Первые полеты на истребителях Су-30СМ в ВВС Армении
  • 07.04 03:58
  • 11
Кто победит в «гонке» медицинских вооружений
  • 07.04 03:39
  • 1
«Ясени» теперь и не узнать
  • 07.04 03:16
  • 1
ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии
  • 07.04 02:43
  • 1
Потеснить Китай: морпехи США будут воевать по старинке
  • 07.04 02:30
  • 1
Въезжающих на базы США в Южной Корее будут тестировать на обоняние
  • 07.04 02:13
  • 2
В России разворачивается «масочное» производство