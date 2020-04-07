Приведшая к потерям десантников и пограничников индийская операция вызвала вопросы

Источник изображения: Фейсбук/ADGPI Indian Army

Индийское военное ведомство сообщает о боестолкновении на границе с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир. В сообщении говорится о том, что боестолкновение вспыхнуло на фоне развёрнутой армией и пограничной службой совместной операции по пресечению проникновения боевиков на индийскую территорию. В Нью-Дели считают, что Исламабад спонсирует вылазки представителей незаконных вооружённых формирований.

По последним сведениям, в результате боя были нейтрализованы пятеро боевиков. При этом индийские военные понесли аналогичные потери – пять человек. Среди погибших индийских военнослужащих – двое десантников. Называются их имена: Амит Кумар и Бал Кришан. Десантный отряд, в который они входили, попал под шквальный огонь и понёс потери убитыми и ранеными.

Представитель индийского силового ведомства полковник Раджеш Калиа заявил, что солдаты погибли настоящими героями.

При этом очевидцы отмечают, что, на самом деле, у десантников даже не было шансов вступить в полноценный бой с боевиками. Их отряд подвергся обстрелу сразу же после высадки в секторе Керана (северная часть Кашмира). По некоторым данным, от полного разгрома отряд спасли индийские пограничники, которые в итоге тоже понесли потери.

Отмечается, что возникли сложности с эвакуацией раненых. Помимо того, что эвакуацию приходилось осуществлять фактически в условиях продолжающейся перестрелки, в районе операции испортилась погода, начался сильный снегопад.

Полковник Калиа:

Снегопад очень затруднил эвакуацию раненых. В итоге ещё двое раненых солдат позднее скончались.

К этой операции индийских силовиков возникают вопросы в самой Индии. Один из них связан с разведкой местности. Ведь если десантники попали под, как заявлено, под шквальный огонь, значит, боевики успели подготовиться к прибытию индийского отряда, организовав засаду. Если засады не было, то получается, что индийские бойцы получили приказ атаковать "в лоб", что тоже вызвало вопросы.