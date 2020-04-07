Станет ли нынешняя эпидемия могильщиком Евросоюза

Эпидемия коронавируса может стать и причиной распада Евросоюза. Об этом заявили экс-министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль в совместной статье для влиятельной немецкой газеты Tagesspiegel.

По мнению политиков, пока Россия и Китай успешно борются с распространением COVID-19, страны Европы оказались один на один с угрозой.

«Европе сейчас необходимы две вещи: совместная помощь для преодоления кризиса и общая программа восстановления после него. Если мы сейчас бросим Италию и Испанию на произвол судьбы, то они никогда не простят этого Европе и главным образом Германии. А ведь именно так мы сейчас и поступаем», - заявили дипломаты.

По их мнению, Германия должна показать готовность к лидерству в Европе, лучше всего в объединении с Францией. Кроме того, Фишер и Габриэль подчеркнули, что необходима программа финансовой помощи, которая включит в себя план поддержки стран ЕС. Это будет медицинско-гуманитарная помощь, а также краткое и долгосрочное кредитование вместе с программой поощрения инвестиций.

«Коронавирус потенциально может стать ускорителем двух противоположных процессов: либо настолько углубит и без того существующие в Европе трещины, что Союз может распасться, либо Евросоюзу и его странам — членам удастся объединиться в борьбе с вирусом и его последствиями. Какой путь выберет Европа, сильно зависит от нас, немцев. Много времени у нас нет!» - подчеркнуто политиками.

Ранее вариант развала Евросоюза не исключил и президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, из-за пандемии COVID-19 на карту сейчас поставлено выживание европейского проекта. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что ЕС должен быть готов «к серьезному разговору после кризиса с коронавирусом».

Rubaltic.ru отмечает, что, по последним данным, в мире более 1,2 миллиона человек заразились COVID-19. Более 69 тысяч человек скончались.