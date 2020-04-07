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Российская газета

Новый тепловизионный комплекс продемонстрируют на форуме "Армия-2020"

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Международный военно-технический форум "Армия-2019"
Международный военно-технический форум "Армия-2019".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На площадке Международного военно-технического форума "Армия-2020" будет продемонстрирован новый тепловизионный комплекс для эпидемиологического контроля ISMTB - ZS.

Основное преимущество комплекса заключается в способности бесконтактного выявления людей с повышенной температурой тела. В современных условиях этот прибор крайне актуален, так как позволяет распознать заболевших в местах массового скопления людей.

Прибор оснащен интеллектуальным алгоритмом сопоставления тепловизионных изображений и изображений видимого диапазона, что позволяет распознать и зафиксировать внешние данные лиц с повышенной температурой.

Как сообщают производители, точность температурных измерений ISMTB - ZS составляет ±0,3°С. Качество работы прибора обеспечивается за счет точной калибровки по АЧТ (абсолютно черное тело). Новый тепловизионный комплекс обладает широким полем зрения и способностью одновременно отслеживать около 30 целей. Кроме того, он оснащен функцией автоматического выявления людей с повышенной температурой тела. При обнаружении человека с повышенной температурой включается тревожная сигнализация.

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Проекты
АРМИ-20XX
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