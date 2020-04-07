Первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы прошла в Алабино

По данным собеседника агентства, в тренировке были задействованы 75 самолетов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Первая совместная тренировка пеших расчетов и авиации к параду Победы, который состоится 9 мая на Красной площади, прошла в понедельник в подмосковном Алабино. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Сегодня в Алабино прошла первая совместная тренировка авиационной и наземной части. Со стороны авиации в тренировке были задействованы 75 самолетов", - сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием Минобороны РФ.

Источник также отметил, что "приняты все меры в отношении парадных расчетов по профилактике коронавирусной инфекции".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится. По его словам, окончательного решения по проведению праздничных мероприятий в связи с 75-й годовщиной Победы нет, Кремль тщательно взвесит все обстоятельства. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков также ранее сообщал, что подготовка к параду Победы в Москве идет по плану, никаких решений об изменении даты и формата нет.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланирован на 9 мая 2020 года в Москве. 1 апреля экипажи 30 танков Т-34 на подмосковном полигоне Алабино приступили к тренировкам парада. Проход легендарных танков традиционно открывает проезд военной техники по Красной площади на парадах в честь Победы в Великой Отечественной войне.