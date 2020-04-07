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ТАСС

Первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы прошла в Алабино

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Репетиция Парада Победы на полигоне в Алабино
Репетиция Парада Победы на полигоне в Алабино.
Источник изображения: © РИА Новости, Антон Денисов

По данным собеседника агентства, в тренировке были задействованы 75 самолетов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Первая совместная тренировка пеших расчетов и авиации к параду Победы, который состоится 9 мая на Красной площади, прошла в понедельник в подмосковном Алабино. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Сегодня в Алабино прошла первая совместная тренировка авиационной и наземной части. Со стороны авиации в тренировке были задействованы 75 самолетов", - сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием Минобороны РФ.

Источник также отметил, что "приняты все меры в отношении парадных расчетов по профилактике коронавирусной инфекции".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится. По его словам, окончательного решения по проведению праздничных мероприятий в связи с 75-й годовщиной Победы нет, Кремль тщательно взвесит все обстоятельства. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков также ранее сообщал, что подготовка к параду Победы в Москве идет по плану, никаких решений об изменении даты и формата нет.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланирован на 9 мая 2020 года в Москве. 1 апреля экипажи 30 танков Т-34 на подмосковном полигоне Алабино приступили к тренировкам парада. Проход легендарных танков традиционно открывает проезд военной техники по Красной площади на парадах в честь Победы в Великой Отечественной войне.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
07.04.2020 01:46
Прям А-50 погонят над парадом??
0
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