Фрегат «Адмирал Касатонов» завершил испытания на СФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» завершил программу госиспытаний на Северном флоте и в настоящее время совершает переход в Балтийское море, сообщила пресс-служба СФ.

"Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" на Северном флоте проходили с 20 ноября в несколько этапов. Сначала в Белом море был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата, экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой мишени, расположенной на боевом поле Чижа в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям", – передает ТАСС сообщение СФ.

Кроме того, в Баренцевом море фрегат выполнил артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям, торпедные стрельбы по подводной цели, отработал взаимодействие с авиацией и судами обеспечения (пополнение топлива на ходу и буксировку) и ряд других элементов программы испытаний.

По информации флота, после завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат зачислят в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Ранее на флоте сообщили, что на испытаниях в Баренцевом море фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" успешно поразил ракету-мишень с помощью зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут".

Дмитрий Зубарев