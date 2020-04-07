Холодные льды Арктики стали объектом «горячего интереса» России и США

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Последнее время Арктика начинает интересовать многие страны мира. Но наибольший интерес она вызывает у России и США.

Об этом пишет китайское издание «Чжунго Цзюнван». Будто бы у Китая этот регион "горячего интереса" не вызывает.

Журналисты издания подчеркивают, что контроль над арктической зоной дает не только доступ к ее богатым ресурсам, но и обеспечивает серьезными геополитическими преимуществами.

Россия обладает крупнейшей в мире территорией, прилегающей к Северному полюсу. Поэтому она начала активное освоение Арктики еще в эпоху существования Российской империи. Соединенные Штаты начали активно заявлять претензии на этот регион с недавних пор. Американцы все чаще стали проводить в Арктике военные маневры. Наиболее запомнились учения IceX-2020, в ходе которых подводная лодка «Толедо» совершила всплытие, проломив лед. Собственно, если для ВМС США это считается серьезным достижением, то в России на это способна любая атомная подлодка Северного или Тихоокеанского флота.

Повышенное внимание военных к району Северного полюса объясняется тем, что он является центром, где сходятся Европа, Азия и Северная Америка. Отсюда можно держать под прицелом практически все Северное полушарие Земли.

Помимо этого, арктическая зона богата месторождениями углеводородов. Так как в будущем планету ожидает их нехватка, нефтегазовые ресурсы Арктики могли бы смягчить действие этого кризиса. Поэтому страна, которая освоит этот регион, получит значительные преимущества.