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Российская газета

ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии

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Источник изображения: Ashley Cowan / United States Navy / Huntington Ingalls Industries / wikimedia.org

Многоцелевую атомную подлодку Delaware, которая стала восемнадцатой в серии уже построенных для ВМС США субмарин класса Virginia, приняли в строй без публичной церемонии с большим количеством публики и приглашенных VIP, как это делалось все последние годы.

В официальном сообщении Пентагона сказано, что изменить традиции пришлось из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что "традиционная публичная церемония ввода в строй была отменена из соображений безопасности для здоровья граждан и ограничений на крупные собрания", командование Военно-морских сил США "административно приняло Delaware, говорится в пресс-релизе​​​.

Близкие к флоту источники уверяют, что публичную церемонию все равно проведут, но в более поздние сроки, когда это станет возможно по соображениям эпидемиологической безопасности - прежде всего, для экипажа новой субмарины.

ПЛА Delaware, как и все субмарины класса Virginia, предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника. Нередко их используют для содействия в проведении операций сил специального назначения, нанесения ударов, разведки и минирования.

По своим возможностям они противостоят российским многоцелевым АПЛ проекта 971 "Щука-Б" (это подводные лодки "Гепард", "Вепрь", "Леопард", "Тигр", "Волк", "Пантера" и другие), а также субмаринам четвертого поколения типа "Ясень" и "Ясень-М". Из этого поколения в строю пока только К-560 "Северодвинск", переданная ВМФ в 2014 году.

Вторая по времени закладки К-561 "Казань" была спущена на воду в марте 2017-го, но все еще на стадии испытаний, передача в боевой состав ожидается не раньше октября-ноября нынешнего года. И нынче же, если ориентироваться на заявления официальных лиц, должна пройти ходовые и государственные испытания уже выведенная со стапеля "Севмаша" и спущенная на воду АПЛ "Новосибирск". Еще две - "Красноярск" и "Архангельск" - на завершающих стадиях строительства.

Открытые именные названия атомным подводным лодкам в нашем ВМФ стали давать с начала 90-х годов прошлого века. А в США название Delaware вновь присвоено военному кораблю впервые за сто лет, и впервые - подводной лодке. Ранее в истории американских ВМС было шесть кораблей с таким наименованием.


Александр Емельяненков

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Страны
Россия
США
Продукция
Волк
К-335 Гепард
Казань АПЛ
Новосибирск АПЛ
Северодвинск АПЛ
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
971 Щука-Б
Virginia АПЛ
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1 комментарий
№1
07.04.2020 03:16
Цитата, q
По своим возможностям они противостоят российским многоцелевым АПЛ проекта 971 "Щука-Б" (это подводные лодки "Гепард", "Вепрь", "Леопард", "Тигр", "Волк", "Пантера" и другие),

Ну, зачем же "и другие", их всего десяток, из них 4-5 постоянно то на ремонте, то на модернизации.
Это какая-то бесконечная карма наших АПЛ, торчать в доках и на причальных стенках. Нафига так строить и сдавть, что бы через год после сдачи надо было уже тащить модернизировать. Экипажи воюют с собственными вентилями и рубильниками. От дизелюх по образу и подобию 1970-х нынче больше проку, ей богу.
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