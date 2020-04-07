Компания Boeing приостановила работу ряда предприятий из-за коронавируса

ЦАМТО, 6 апреля. Компания Boeing объявила о временной приостановке производства на своих предприятиях в Ридли Тауншип (шт.Пенсильвания) в районе Филадельфии в связи с прогнозируемыми масштабами распространения эпидемии COVID-19 в регионе.

Как заявлено, данный шаг предпринят для обеспечения безопасности сотрудников, членов их семей и местных сообществ, и будет включать прекращение поставок продукции американским и зарубежным заказчикам.

Boeing приостановила свою деятельность на предприятиях в Ридли Тауншип, начиная с 3 апреля. Предприятие занимается производством военной авиатехники, в том числе вертолетов H-47 "Чинук" и MH-139A "Грей Вольф", а также конвертопланов V-22 "Оспри". Кроме того, на объекте выполняются проектно-конструкторские и модернизационные работы.

Предполагается, что приостановка работы продлится две недели – до 20 апреля. Во время простоя предприятия в Ридли Тауншип Boeing продолжит мониторинг правительственных указаний в отношении COVID-19 и их влияния на деятельность компании. Компания проведет дополнительные работы по дезинфекции зданий на территории объекта и установит строгие критерии для возвращения на работу.

Сотрудники из региона Филадельфии, которые могут работать дома, будут продолжать выполнять свои функции. Те, кто не может работать удаленно, получит оплачиваемый отпуск на 10 рабочих дней, что вдвое превышает выплаты в рамках обычной политики компании.

После снятия ограничений предприятие Boeing в Филадельфии возобновит производство.

Что касается производственной программы вертолетов "Чинук", то Boeing на текущий момент имеет заказы на их поставку в Грецию, Нидерланды, Саудовскую Аравию, Испанию, Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию и США. Производственная линия в Филадельфии рассчитана на выпуск 60 вертолетов в год (на текущий момент самый низкий показатель составил 36 ед. в год).

Для V-22 Boeing собирает на заводе в Филадельфии фюзеляж. В стадии реализации находятся контракты для ВМС США и Сил самообороны Японии. Кроме того, компания недавно открыла новую производственную линию, на которой будет проходить модернизация ранее поставленных ВС США конвертопланов к последней конфигурации. Как планируется, в течение следующих пяти лет 129 V-22 будут доставлены на объект для расширения боевых возможностей.

Производство MH-139A "Грей Вольф" только началось. Всего в рамках контракта с ВВС США компания Boeing должна поставить 84 вертолета.

Сообщение об остановке производства в Филадельфии появилось через девять дней после того, как компания Boeing закрыла свои предприятия по производству самолетов Боинг-737 в Рентоне и Сиэтле. 23 марта компания объявила, что временно приостанавливает все производственные операции на своих площадках в этом районе, причем 14-суточный простой начался 25 марта.