Ракету "Циркон" подготовили к новым испытаниям

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" ушел в Беломорскую военно-морскую базу на погрузку гиперзвуковой ракеты "Циркон"для последующего тестового запуска.

- Ожидается, что вторые испытательные стрельбы "Цирконом" будут выполнены в апреле-мае, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. В пресс-службе Северного флота и разработчике "Циркона", НПО Машиностроения не стали комментировать эту информацию.

Впервые перспективную гиперзвуковую ракету испытали с борта корабля в январе - "Цирконом" выстрелил тот же "Адмирал Горшков". Ракета пролетела более 500 километров и поразила береговую цель. По данным из открытых источников, до конца года комплекс будет испытан еще несколько раз - как с фрегата, так и с подводной лодки. Предположительно, это будет "Северодвинск", головная ударная АПЛ проекта "Ясень".

Гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон" предназначена для поражения надводных и береговых целей на расстоянии более тысячи километров. Летные испытания комплекса начались в 2015 году, всего произведено более 10 пусков. На тестах ракета показала скорость свыше 9 Махов (порядка 10 тысяч километров в час).

Антон Валагин