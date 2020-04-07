Войти
Военно-промышленный курьер

В Великобритании распознают коронавирус по запаху

299
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Британцы собираются использовать для поиска инфицированных Covid-19 специально обученных собак.

В такую возможность верит глава отделения контроля заболеваний в Лондонском университете Джеймс Логан, пишет германская Bild.

Тестов на коронавирус в Британии все ещё не хватает. В этой связи Логан надеется, что поскольку собаки обладают удивительной способностью улавливать и запоминать запахи, то их можно натренировать распознавать запах больных коронавирусной инфекцией. 

В Великобритании организация Medical Detection Dogs уже тренирует четвероногих. В ходе дрессировки им нужно унюхать определённый запах в одном из восьми контейнеров и залаять. По словам кинолога Роба Харриса, в организации уже накоплен положительный опыт в распознавании других смертельных заболеваний.

«За последние 13 лет мы натренировали собак на распознавание целого ряда различных заболеваний. В частности, рака простаты и мочевого пузыря, Паркинсона, а также малярии».

Medical Detection Dogs основала Клэр Гест. Она убеждена, что наряду с медицинским тестированием собаки могут сыграть важную роль в сдерживании распространения вируса. «Как только собаки научатся точно распознавать коронавирус, их можно будет задействовать в общественных местах. Группа из пяти собак может проверять по 4,5 тысячи человек в день», - говорит Гест.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Проекты
Медицина
Похожие новости
13.03.2020
Забирают солдат: как коронавирус бьет по НАТО
15.08.2018
Шаг в бездну. Как покоряют дальний космос в земных лабораториях
03.04.2018
Британцы пересядут на "Боксёров"
22.05.2015
Крупнейшая европейская вертолетная выставка HeliRussia-2015 открывается в Москве
27.02.2015
Порошки избавляют от лишнего
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.04 08:47
  • 108
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 08:35
  • 50
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 07:33
  • 6
А чем плох Су-35
  • 07.04 07:23
  • 3
«Утечка из лаборатории»: в Британии проверяют версии о коронавирусе
  • 07.04 05:25
  • 6
Россия везет в Эстонию маски и перчатки, а США ПТРК «Джавелин»
  • 07.04 05:20
  • 62
«Антей». Будет модернизирована только часть
  • 07.04 04:24
  • 1
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" передадут флоту после ремонта в 2022 году
  • 07.04 04:15
  • 1
Выживает ли Россия исключительно за счет оборонки
  • 07.04 04:01
  • 2
Первые полеты на истребителях Су-30СМ в ВВС Армении
  • 07.04 03:58
  • 11
Кто победит в «гонке» медицинских вооружений
  • 07.04 03:39
  • 1
«Ясени» теперь и не узнать
  • 07.04 03:16
  • 1
ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии
  • 07.04 02:43
  • 1
Потеснить Китай: морпехи США будут воевать по старинке
  • 07.04 02:30
  • 1
Въезжающих на базы США в Южной Корее будут тестировать на обоняние
  • 07.04 02:13
  • 2
В России разворачивается «масочное» производство