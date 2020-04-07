В Великобритании распознают коронавирус по запаху

Британцы собираются использовать для поиска инфицированных Covid-19 специально обученных собак.

В такую возможность верит глава отделения контроля заболеваний в Лондонском университете Джеймс Логан, пишет германская Bild.

Тестов на коронавирус в Британии все ещё не хватает. В этой связи Логан надеется, что поскольку собаки обладают удивительной способностью улавливать и запоминать запахи, то их можно натренировать распознавать запах больных коронавирусной инфекцией.

В Великобритании организация Medical Detection Dogs уже тренирует четвероногих. В ходе дрессировки им нужно унюхать определённый запах в одном из восьми контейнеров и залаять. По словам кинолога Роба Харриса, в организации уже накоплен положительный опыт в распознавании других смертельных заболеваний.

«За последние 13 лет мы натренировали собак на распознавание целого ряда различных заболеваний. В частности, рака простаты и мочевого пузыря, Паркинсона, а также малярии».

Medical Detection Dogs основала Клэр Гест. Она убеждена, что наряду с медицинским тестированием собаки могут сыграть важную роль в сдерживании распространения вируса. «Как только собаки научатся точно распознавать коронавирус, их можно будет задействовать в общественных местах. Группа из пяти собак может проверять по 4,5 тысячи человек в день», - говорит Гест.