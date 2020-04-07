Эпидемия прошлась по протоколу ВМС США

Многоцелевую атомную подлодку Delaware, которая стала восемнадцатой в серии уже построенных для ВМС США субмарин класса Virginia, приняли в строй без публичной церемонии с большим количеством публики и приглашенных VIP.

В официальном сообщении Пентагона сказано, что изменить традиции пришлось из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что традиционная публичная церемония ввода в строй была отменена из соображений безопасности для здоровья граждан и ограничений на крупные собрания, командование Военно-морских сил США административно приняло Delaware, говорится в пресс-релизе.

ПЛА Delaware, как и все субмарины класса Virginia, предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника. Нередко их используют для содействия в проведении операций сил специального назначения, нанесения ударов, разведки и минирования.

По своим возможностям они противостоят российским многоцелевым АПЛ проекта 971 «Щука-Б», а также субмаринам четвертого поколения типа «Ясень» и «Ясень-М».