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Военно-промышленный курьер

Эпидемия прошлась по протоколу ВМС США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Многоцелевую атомную подлодку Delaware, которая стала восемнадцатой в серии уже построенных для ВМС США субмарин класса Virginia, приняли в строй без публичной церемонии с большим количеством публики и приглашенных VIP.

В официальном сообщении Пентагона сказано, что изменить традиции пришлось из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что традиционная публичная церемония ввода в строй была отменена из соображений безопасности для здоровья граждан и ограничений на крупные собрания, командование Военно-морских сил США административно приняло Delaware, говорится в пресс-релизе.

ПЛА Delaware, как и все субмарины класса Virginia, предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника. Нередко их используют для содействия в проведении операций сил специального назначения, нанесения ударов, разведки и минирования.

По своим возможностям они противостоят российским многоцелевым АПЛ проекта 971 «Щука-Б», а также субмаринам четвертого поколения типа «Ясень» и «Ясень-М».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
885 Ясень
971 Щука-Б
Virginia АПЛ
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