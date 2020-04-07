Задыхающемуся от гари Киеву угрожает радиация

Чернобыльской зоне отчуждения в районе села Владимировка загорелся лес, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. Она не уточнила, почему это произошло, однако отметила, что к борьбе с огнем привлечены более 90 пожарных и 21 единица техники, в том числе два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.

ВПресс-служба ГСЧС добавила, что тушение пожара «осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках».

5 апреля исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов на своей странице в Фейсбуке забил тревогу: «Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону в 20 гектаров, но в целом пылает более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья».

По словам чиновника, радиация в эпицентре пожара сейчас составляет 2,3 при норме 0,14.

Между тем в Киеве и без того из-за масштабных пожаров в городе и области уже вторую неделю в воздухе ощущается сильный запах гари, особенно – ночью и утром. Замеры показали превышение продуктов горения на всей территории столицы.

Согласно информации пресс-службы Киевской областной государственной администрации, обнародованной 4 апреля, в регионе за минувшие сутки было зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 гектаров. В самом Киеве за последние 12 дней произошло 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 гектаров.