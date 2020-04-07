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Военно-промышленный курьер

«Ясени» теперь и не узнать

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Источник изображения: vpk-news.ru

Наши подлодки меняют внешний вид. Так, субмарина «Казань» проекта 885М получила ряд характерных отличий от головного корабля серии. Она стала короче, ее нос заострили, а количество торпедных аппаратов уменьшили.

Кроме того, подлодку оснастили установками для защиты от ударов врага. Такая же модернизация ждет все последующие АПЛ этой серии. Эксперты отмечают, что изменения габаритов ракетоносца говорят о том, что он как минимум получил более совершенную аппаратуру и оборудование.

Сейчас в составе ВМФ числится многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (ПЛАРК) «Северодвинск» - головной корабль проекта 885 «Ясень». Она была принята на вооружение еще в 2014 году, после чего корабелы взяли небольшую паузу для того, чтобы обкатать технику и внести необходимые изменения в конструкцию.

Многоцелевая АПЛ проекта 885М «Казань» построена как раз с учетом доработок. Сейчас эта субмарина находится на государственных испытаниях, после завершения которых ее должны будут принять в состав ВМФ. Ожидается, что это произойдет до конца текущего года.

Как рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе, первая обновленная подлодка получила более заостренный нос. На многочисленных фотографиях «Казани» этого нельзя разглядеть, так как большая его часть скрывается под водой. 

Кроме того, на субмарине уменьшилось количество торпедных аппаратов (ТА) - с 10 до 8. Примечательно, что на проектах 885 и 885М впервые в практике отечественного кораблестроения ТА расположены не в носу корабля, а рядом с отсеком центрального поста.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Казань АПЛ
Проекты
885 Ясень
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1 комментарий
№1
07.04.2020 03:39
Цитата, q
уменьшилось количество торпедных аппаратов (ТА) - с 10 до 8.

Однако, и 6 штук бы хватило.

Цитата, q
ТА расположены не в носу корабля, а рядом с отсеком центрального поста.

Крайне посредственное решение для конструктива прочного корпуса.
Сделали по принципу "как у пиндосов" или "интереса ради".
Лучше бы скомкали в центр и пустили ГАС бубуликом вокруг снружи, а заместительные бубликом вокруг внутри.
-1
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