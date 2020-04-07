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WarSpot

Chinook для Нидерландов: успел до карантина

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Источник изображения: warspot.ru

Нидерланды получили первый вертолёт CH-47F Chinook модификации Block II. Вчера, 5 апреля, портал janes.com сообщил о том, что американская компания Boeing передала первый из 14 заказанных вертолётов в преддверии закрытия завода на карантин.

В Boeing официально объявили о том, что закрывают свою производственную линию в Филадельфии (штат Пенсильвания). Это случилось после того, как у некоторых сотрудников был обнаружен COVID-19. Двухнедельный карантин затронет производственную цепочку вертолётов CH/MH-47 Chinook, V-22 Osprey и MH-139A Grey Wolf.

Вертолёт CH-47 Chinook

Источник изображения: flightglobal.com

CH-47F Chinook, переданный ВВС Нидерландов, выполнен в модификации Block II. Он стал первым из 14 заказанных вертолётов нового поколения. Кроме того, ВВС Нидерландов заказали модернизацию шести CH-47F Chinook Block I, закупленных ранее, до уровня Block II.

Вертолёт Chinook, разработанный в начале 60-х годов компанией Boeing, получил своё имя по названию одного из индейских племён Северной Америки. Машина, построенная по довольно редкой продольной схеме расположения несущих винтов, дебютировала во время Вьетнамской войны, после чего началось её победное шествие по миру. На данный момент вертолёт, выпущенный в количестве более 1000 экземпляров, продолжает производиться и остаётся на вооружении армий полутора десятков стран.

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Страны
Вьетнам
Нидерланды
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
MV-22 Osprey
Компании
Boeing
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